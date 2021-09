Com vitória do Vasco, confira TODOS os RESULTADOS desta SEGUNDA-FEIRA – Futebol Interior

Campinas, SP, 27 (AFI) – Apesar da semana ter começado com poucos jogos, não faltou emoção nesta segunda-feira (27). O principal destaque ficou para a vitória do Vasco em cima do Goiás na abertura da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Serie B.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A segunda-feira (27) ainda teve jogos do Brasileiro Sub 20, Argentino, Espanhol, Italiano, Inglês e Português.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (27):

SÉRIE B

Vasco 2 x 0 Goiás

BRASILEIRO SUB 20

Sport 2 x 1 Ceará

Atlético-MG 0 x 1 São Paulo

MINEIRO – MÓDULO II

Democrata 2 x 0 Nacional

**** Democrata garantiu acesso para elite mineira de 2022

GAÚCHO A2

Avenida 0 x 1 Guarany de Bagé

São Paulo 3 x 0 São Gabriel

ARGENTINO

Unión de Santa Fé 2 x 0 Patronato

San Lorenzo (ARG) 2 x 1 Defensa y Justicia (ARG)

Independiente (ARG) 1 x 4 Godoy Cruz (ARG)

Boca Juniors (ARG) 1 x 0 Colón (ARG)

Argentinos Juniors (ARG) 2 x 0 Racing Club (ARG)

Newell’s Old Boys (ARG) 0 x 1 Huracán (ARG)

ESPANHOL

Celta 1 x 0 Granada

ITALIANO

Venezia 1 x 1 Torino

INGLÊS

Crystal Palace 1 x 1 Brighton

PORTUGUÊS

Paços de Ferreira 2 x 2 Belenenses

Boavista 1 x 1 Estoril