Comandada por técnico que garantiu classificação do Ituano-SP, Seleção FI da 16ª rodada chega no 4-3-3 – Futebol Interior

Campinas, SP, 13 (AFI) – Sem dúvidas, a 16ª rodada foi uma das mais importantes desta primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Afinal, garantiu a classificação antecipada do Ituano para a sequência da competição, que se juntou a Ypiranga-RS e Novorizontino-SP como classificados e também deixou determinadas equipes bem perto de seus objetivos.

Até por conta disso, a Seleção FI da 16ª rodada chega bem eclética. Comandada, obviamente, por Mazola Júnior que ajudou o Ituano e vencer o já rebaixado Oeste, por 2 a 1 e se classificar, a lista com os melhores ainda tem o atacante Zé Victor do Galo. Além do time paulista, outros dois times tiveram dois jogadores escalados nesta seleta lista: Ferroviário-CE e Altos-PI.

O time piauiense embalou a segunda vitória seguida ao bater o Santa Cruz-PE, fora de casa, por 1 a 0. Além de afundar o rival na lanterna, o Altos-PI praticamente acabou com as chances de degola e segue vivo na briga pela classificação. Por isso, o lateral-esquerdo Tiaguinho e o volante Jardel foram escolhidos entre os melhores.

Já o Ferroviário goleou o Paysandu, pelo placar de 5 a 1 e colou de vez no G4 do Grupo A. Destaques da partida, o zagueiro Vitão e o meia Mauri também estão na Seleção FI.

CONFIRA A SELEÇÃO FI DA 16ª RODADA DA SÉRIE C:

Caio (Botafogo-SP);

Alemão (Criciúma-SC), Bruno Aguiar (Novorizontino-SP), Vitão (Ferroviário-CE) e Tiaguinho (Altos-PI);

Jardel (Altos-PI), Dionísio (Jacuipense-BA) e Mauri (Ferroviário-CE);

Roberto (Figueirense-SC), Zé Victor (Ituano-SP) e Matheus Anderson (Mirassol-SP).

Técnico: Mazola Júnior (Ituano-SP).

Ferroviário goleou o Paysandu e também colocou dois entre os melhores da rodada

VEJA A ATUAÇÃO DE CADA JOGADOR:

Goleiro:

Caio (Botafogo-SP) – Simplesmente o personagem do jogo no empate sem gols com o Criciúma. Ganhou oportunidade na posição e não decepcionou. Fez várias grandes defesas, algumas cara a cara com o atacante, e evitou a derrota do time paulista.

Lateral-direito:

Alemão (Criciúma-SC) – Foi uma das principais forças ofensivas do Tigre no empate sem gols com o Botafogo-SP, principalmente no segundo tempo. Mostrou muita qualidade nos passes, que quebravam a linha de marcação adversária.

Zagueiro:

Bruno Aguiar (Novorizontino-SP) – Classificado desde a rodada passada, o Novorizontino conseguiu um ótimo resultado neste sábado, afinal agora depende apenas de si para terminar na liderança do Grupo B da primeira fase da Série C. No duelo dos primeiros colocados, o time paulista venceu o Ypiranga-RS, por 1 a 0. Um dos grandes responsáveis foi o zagueiro Bruno Aguiar que de falta marcou o único gol do jogo e ainda foi bem defensivamente.

Zagueiro:

Vitão (Ferroviário-CE) – Apesar de ter levado um gol, o Ferroviário teve grande solidez defensiva na goleada por 5 a 1 diante do Paysandu. A equipe sofreu um gol de pênalti, quando o jogo estava 3 a 0. Vitão, zagueiro que fez ótima partida ganhando a maioria dos duelos, ainda ajudou no ataque. Na marca de 22 minutos da etapa final, marcou o quarto gol do Ferrão.Dioguinho cruzou na medida, na cabeça do zgueiro.

Lateral-esquerdo:

Tiaguinho (Altos-PI) – Peça primordial na campanha altoense dentro da Série C, o lateral foi primordial na vitória piauiense sobre o lanterna Santa Cruz-PE, fora de casa. Autor do golaço o qual selou o resultado em Recife, o lateral ainda contou com uma boa atuação defensiva, ajudando a evitar as principais investidas pernambucanas. Com isso, foi decisivo na construção do resultado.

Volante:

Jardel (Altos-PI) – Em um duelo difícil fora de casa diante do lanterna Santa Cruz-PE, o volante foi fundamental para evitar as principais investidas pernambucanas. Além disso, com boa saída de bola, ajudou a cadenciar e evoluir as boas jogadas criadas pelos visitantes. Com isso, ajudou os piauienses a terem calma e tranquilidade tanto quando o resultado estava empatado como quando a vantagem já estava em mãos do Jacaré.

Mirassol venceu o Paraná e praticamente decretou o rebaixamento do rival

Meia:

Dionísio (Jacuipense-BA) – Dentro de campo, foi o cérebro do Jacupa na vitória sobre o Volta Redonda-RJ. Apesar de não ter participado do lance do gol da vitória Baiana, ajudou a criar jogadas de perigo e incomodou bastante a zaga do Voltaço. Além disso, foi ousado e arriscou alguns chutes, assustando o sistema defensivo visitante e ajudando a quebrar as linhas cariocas.

Meia:

Mauri (Ferroviário-CE) – Nesta tarde, no jogo do fechamento da rodada. O Ferroviário atropelou o Paysandu por 5 a 1. Apesar do jogo ter sido uma grande atuação coletiva da equipe, o meio-campista Mauri se destacou. Ele foi respónsável por dois gols importantes: o primeiro, logo aos cinco minutos, e o terceiro, aos 41. Gols que ajudaram o time a ir para o intervalo com uma enorme vantagem.

Atacante:

Roberto (Figueirense-SC) – Após começar mal o primeiro tempo e sair atrás no placar, o Figueirense reagiu à partir da segunda etapa e conseguiu a virada. Porém, isso só foi possível graças ao atacante Roberto, que fez os dois gols do time. Buscando o jogo sempre e realizando as jogadas ofensivas, ele balançou as redes aos sete e 37 minutos.

Atacante:

Zé Victor (Ituano-SP) – No jogo que carimbou a vaga da equipe de maneira antecipada para a próxima fase, o Ituano contou com uma ajuda inesperada. O Galo estava empatado até os 43 da etapa final contra o Oeste, já rebaixado, mas Zé Vitor salvou a tarde. O atacante que entrou na marca de 19 minutos da etapa final criou uma chance e, na segunda, no finalzinho do jogo, não desperdiçou e garantiu os três pontos e classificação.

Atacante:

Matheus Anderson (Mirassol-SP) – O primeiro gol do jogador com a camisa do Leão não poderia ter sido melhor. Em chute forte de fora da área, acertou o ângulo e garantiu a vitória por 1 a 0 diante do Paraná. O resultado garantiu matematicamente a permanência do time paulista na terceira divisão nacional.

Técnico:

Mazola Júnior (Ituano-SP) – O Galo terminou chega faltando duas rodadas para o fim da primeira fase já classificado. A equipe que vem se demonstrando muito bem treinada é a vice-líder do Grupo A e soma 31 pontos. São nove vitórias, quatro derrotas e três empates.