Comandante culpa a arbitragem por Santa Cruz-PE estar na lanterna – Futebol Interior

Recife, PE, 07 (AFI) – A briga do Santa Cruz-PE para permanecer no Campeonato Brasileiro Série C ganha mais um adversário, segundo Roberto Fernandes: a arbitragem. Na última derrota, para o Paysandu-PA por 1 a 0, o treinador não tem dúvidas de que houve influência no resultado.

O atacante Pipico, quando a partida ainda estava zerada, balançou as redes, porém, o árbitro assinalou impedimento. Marino, em seguida, resolveu a parada em favor do Paysandu com gol de cabeça.

NÃO VOU ISENTAR A ARBITRAGEM’

Os erros apontados pelo comandante não são apenas em relação ao tropeço do domingo. Santa Cruz já foi tão prejudicado, durante a competição, que poderia estar em busca da próxima fase, na visão de Roberto Fernandes.

“Teríamos 19 pontos (três do Volta Redonda-RJ, o quarto). A gente estaria brigando pela classificação. Então, nós não estamos aqui para isentar ninguém de suas responsabilidades. Eu tenho minha responsabilidade, os atletas, todos que fazem o clube têm responsabilidade por esse momento, mas eu não vou isentar a arbitragem não. Graças à arbitragem, o Santa tem oito pontos a menos no campeonato.”

RAPOSA CRESCEU

A realidade, porém, é o Santa Cruz na lanterna (10°) do Grupo A com 11 pontos e apenas duas vitórias em 15 rodadas. Poderia estar pior, inclusive, se não fosse o grande segundo turno. Depois de abrir com derrota para o Manaus-AM por 2 a 1, a Raposa ficou quatro jogos invicta, antes de tropeçar para o Paysandu.

“O Santa Cruz no segundo turno, até o jogo de hoje, era o quarto colocado. Então, o Santa, hoje, é uma equipe competitiva no nível da competição. Se a gente não é melhor, também não somos piores do que ninguém.”

“Hoje, o resultado não foi porque o Paysandu jogou melhor. Foi porque teve uma influência direta da arbitragem. Então, isso é o que nos dá esperança. É muito difícil, não vamos iludir o torcedor. Agora, matematicamente tem chance. E se tem chance, tem esperança.”

PRÓXIMO COMPROMISSO

Faltam apenas três partidas para o término da Primeira Fase e o Santa Cruz está a cinco pontos do oitavo colocado, o Floresta-CE. O time volta a campo no sábado (11), às 17 horas, no Arruda, contra o Altos-PI.