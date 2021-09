Combustível do futuro: jato faz voo comercial abastecido com óleo de cozinha reciclado

A British Airways realizou o seu primeiro voo movido a combustível de aviação sustentável na semana passada, o voo ocorreu entre a cidade de Londres e a escocesa Glasgow e, segundo a companhia aérea, produziu 62% menos emissões de CO2 que voos feitos em aviões de geração anteriores movidos a querosene de aviação há uma década.

Essa operação aconteceu na terça-feira da semana passada, dia 14 de setembro, e foi realizada com um avião Airbus A320neo, mas a diminuição nas emissões não foi graças apenas ao combustível utilizado, que é parcialmente feito de óleo de cozinha reciclado. Alguns outros fatores como um estar utilizando um avião mais novo, em um trajeto considerado pela companhia aérea como ideal e veículos eletrificados de aeroporto ajudaram a compensar o CO2 produzido, tornando ele um voo neutro em carbono.

Apesar de apresentar um nível reduzido de emissões, o voo BA1476 entre Londres a Glasgow ainda emitiu um total de 6,4 toneladas de CO2, mas a British Airways afirma que o intuito não era ser um voo livre de carbono. A companhia aérea afirmou que esse voo foi feito para mostrar o progresso da indústria da aviação em se tornar mais limpa.



Créditos: Divulgação British Airways

O Airbus A320neo foi o modelo perfeito para realizar esse voo “comemorativo”, isso porque ele é um modelo muito eficiente para curtas distâncias, com um ótimo consumo de combustível. Para celebrar a ocasião, a British Airways fez uma pintura especial na aeronave, que foi abastecida com uma mistura onde 35% do combustível utilizado era sustentável, feito parcialmente com óleo de cozinha reciclado.

“Este voo ofereceu uma demonstração prática do progresso que estamos fazendo em nossa jornada de redução de carbono. Trabalhando junto com nossos parceiros da indústria, alcançamos uma melhoria de 62% nas reduções de emissões em comparação a uma década atrás.”

– Afirmou o presidente-executivo da British Airways, Sean Doyle.

Esse é mais um importante passo da indústria aeronáutica para um futuro mais sustentável, a British Airways acredita que é possível diminuir ainda mais as emissões realizadas pelos aviões, e que pode acabar determinando uma nova tendência de mercado para a aviação. Sobre o combustível utilizado nesse voo de exibição, a companhia aérea acredita que ele pode ser utilizado para a realização de rotas curtas.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Fonte: British Airways, The Guardian