Comemora torcedor! Botafogo-PB abre venda de ingressos – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 30 (AFI) – O Botafogo-PB iniciou a venda de ingressos para a estreia na Segunda Fase do Campeonato Brasileiro Série C. Os preços variam de R$ 15 a R$ 120 em três setores abertos ao público: Cadeiras, Arquibancada Sombra e Arquibancada Sol.

O CT da Maravilha do Contorno, na sede do clube, e a loja oficial, no bairro Tambaú, Belomania são os únicos pontos de bilheteria. É importante ressaltar que não haverá venda de ingressos nas bilheterias do Almeidão, horas antes do jogo.

MUDANÇAS

A reunião de quarta-feira entre autoridades estadual, sanitária, de segurança, de futebol e do próprio Belo, liberou a presença de 4 mil torcedores no estádio Almeidão para o duelo do sábado (02), às 17 horas, diante do Ituano-SP.

Inicialmente, estava definido que seria 2 mil, por conta da ausência de monitoramento por câmeras. Os setores abertos também eram menos, só Cadeiras e Arquibancada Sombra, mas a vigilância sanitária, na manhã de quinta-feira visitou o Almeidão, e exigiu o terceiro setor.

SAÚDE

Quanto aos protocolos sanitários, as autoridades determinaram a apresentação de um teste RT-PCR e de antígeno feitou nas 72 horas anteriores a partida apenas para quem tomou uma dose da vacina. Quem estiver completamente imunizado só deve comprovar a vacinação.

PREÇOS

CADEIRAS (800 ingressos)

R$ 120 (inteira)R$ 60 (meia)

ARQUIBANCADA SOMBRA (1.700 ingressos)

R$ 60 (inteira)R$ 30 (meia)

ARQUIBANCADA SOL (1.500 ingressos)

R$ 30 (inteira)R$ 15 (meia)

GRUPO C