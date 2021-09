Comentarista da Band compara forma de Neymar com personagem de Avenida Brasil – Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – O personagem Leleco do ator Marcos Caruso, na novela Avenida Brasil continua na boca do povo. Nesta sexta-feira, o ex-jogador e comentarista Neto comparou a forma física do atacante Neymar com o personagem da novela.

Neto falou sobre a performance de Neymar no jogo da Seleção Brasileira na quinta-feira (2), na vitória sobre o Chile por 1 a 0.

“Neymar como que você não tá gordo? Você pode? Pode. Ó o umbigo seu, cabe meu dedo no seu umbigo. Você é um monstro, mas tá gordo, tá fora de forma”, disparou Neto no programa Os Donos da Bola desta sexta-feira (3).

“Futebol medíocre, foi vergonhoso ver o Neymar jogar ontem pela bola que ele é, pelo fenômeno que ele é. Você tá gordo, qual o problema? Eu joguei a vida inteira gordo”, lembrou Neto.

Quando era jogador, Neto teve diversos problemas com a balança e tinha fama de gordinho, que carregou até o final da carreira.