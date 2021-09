Comentarista da TV Globo revela estar com câncer – Futebol Interior

São Paulo, SP, 03 (AFI) – O ex-atacante e agora comentarista da TV Globo, Caio Ribeiro revelou nesta sexta-feira que está com câncer. No entanto, optou por tranquilizar os fãs.

“Eu fui diagnosticado com um linfoma, que se chama linfoma de Hodgkin. A boa notícia é que ele tem 95% de cura e meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Já estou na penúltima sessão de quimioterapia, estou forte, com a cabeça boa, tenho certeza de que em mais 15 dias isso vai passar”, falou o comentarista.

Caio Ribeiro tem 46 anos começou a carreira de comentarista em 2007, logo depois que se aposentou dos gramados. Ele começou na Rádio Globo e no canal SporTV.

Como jogador, atuou por clubes como São Paulo, Inter de Milão, Napoli, Santos, Flamengo, Fluminense, Grêmio e Botafogo, além de ter passagens pela Seleção Brasileira.

LINFOMA HODGKIN

O linfoma de Hodgkin (LH) surge quando os linfócitos ou os seus precursores que moram no sistema linfático, e que deveriam nos proteger contra as bactérias, vírus, dentre outros perigos, se transformam então em uma célula maligna, chamada de célula de Reed-Sternberg.

A presença da célula de Reed-Sternberg é que desencadeia uma reação inflamatória. E então ela passa a ser rodeada de diferentes tipos de células normais de defesa. Esse aglomerado, com essa mistura de células malignas e normais, é que forma a massa tumoral.

Como o tecido linfoide está presente em muitas partes do corpo, o linfoma de Hodgkin pode começar em qualquer local. Porém, o mais frequente é aparecerem gânglios linfáticos presentes no tórax, pescoço e axilas.

Veja o texto de Caio Ribeiro:

“Vamos passar por isso juntos. Falta pouco!

Quando vc recebe uma notícia dessas, é uma porrada! Insegurança, medo… um monte de coisas passam pela sua cabeça. Eu tinha duas opções: me lamentar ou levantar a cabeça e enfrentar.

Foi na Fisio (que faço prevenção pro meu joelho) que descobri o caroço no pescoço. Obrigado, @caduramos! Vc tornou tudo muito mais fácil quando durante um alongamento achou estranho um “carocinho” no meu pescoço.

Fui até o hospital, fiz exames, punções e saiu o diagnóstico: Linfoma de Hodgkin.

Fase 1, super no começo. Localizado só no pescoço. Super tratável e com chances enormes (mais de 90 % de cura). Dos males o menor.

Fase 2, hora de dar a notícia. Essa emociona, dói o coração. O que me destrói é ver as pessoas que vc ama sofrendo por sua causa. Contei pra quase ninguém, só pra família e poucos amigos. Não gosto de dar notícia que vá deixar os outros preocupados.

Fase 3, o tratamento. Na 2ª faço a penúltima sessão de quimioterapia. Já está no final e tenho certeza que já ganhamos essa luta. É só uma questão de tempo. A cabeça tá forte, o corpo reagindo bem e lidando bem com a medicação.

O mais importante é saber que tenho uma família maravilhosa, uma esposa guerreira, companheira, que tá segurando bem a barra. Te amo, amor! Meus amigos, obrigado pelo apoio!

Pai, mãe, Thaty… amo vcs!

Saber que tenho todos vcs ao meu lado é a certeza que vamos virar esse jogo. O jogo da vida!

É acreditar em Deus e na medicina!

Minha equipe médica, a equipe do Dr. Otávio, é fantástica e está me dando todo o suporte necessário.

Vejo vcs no domingo, tem Brasil x Argentina e eu vou estar lá!”