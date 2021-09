Comerciante tem celular roubado enquanto fazia vídeo no Centro de Arapiraca

As câmeras de monitoramento de um estabelecimento flagraram o momento em que um homem rouba o celular de uma comerciante, na manhã desta sexta-feira (24), na Rua Lúcio Roberto, no Centro da cidade de Arapiraca. As imagens mostram que a vítima estava filmando a vitrine de uma loja quando foi surpreendida pelos ladrão, que trajava…

As câmeras de monitoramento de um estabelecimento flagraram o momento em que um homem rouba o celular de uma comerciante, na manhã desta sexta-feira (24), na Rua Lúcio Roberto, no Centro da cidade de Arapiraca.

As imagens mostram que a vítima estava filmando a vitrine de uma loja quando foi surpreendida pelos ladrão, que trajava uma blusa laranja e uma calça na cor vermelha.

O assaltante agiu de forma rápida e a comerciante ainda tentou pegar o aparelho de volta, sem sucesso. Ela ficou acompanhou o criminoso se afastar tranquilamente.