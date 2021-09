Desenvolver a educação emocional na escola é uma peça-chave para traçar um futuro muito mais saudável para os alunos. Por meio dessa educação, cada criança consegue ter a chance de escutar o que sente, aprendendo a lidar com isso.

Por isso que é tão importante investir nessa educação na escola! E para saber mais sobre isso, acompanhe este artigo até o fim.

Como desenvolver a educação emocional na escola?

Como as emoções não podem ser ensinadas por meio de um curso ou um passo a passo simples, como essa educação pode acontecer de maneira efetiva? O que os educadores podem fazer frente a isso?

A resposta, na verdade, é bem ampla, o que já era de se esperar. Isso porque existem diversas maneiras de investir na educação emocional na escola. Mas, para que tudo saia conforme o planejado, é necessário estar atento ao tempo de cada um.

Ou seja, não adianta querer que os alunos aprendam a lidar com as emoções da noite para o dia. Não é assim que funciona. Inclusive, se você parar para se autoavaliar, perceberá que algumas emoções podem ainda são bem difíceis para você.

Por isso, entenda esse processo como gradativo e que deve ser desenvolvido todos os dias. E não pegue esse ato de desenvolver a educação emocional na escola como a única forma de fazer uma criança pensar nas emoções. Entenda que todas as esferas da vida dela estão envolvidas nisso.

Dito tudo isso, vamos agora às dicas que você pode pôr em prática para iniciar o processo de educação emocional na escola:

1- Invista em palestras que tratem do assunto

Investir na presença de profissionais da saúde mental que possam falar sobre o assunto com as crianças é uma boa pedida.

Assim, você dará espaço para que um especialista apresente informações importantes sobre o tema, abrindo a curiosidade das crianças e permitindo que elas saibam mais sobre as emoções.

2- Dê espaço para que os alunos se expressem por meio da arte

As atividades artísticas são excelentes ferramentas na hora de desenvolver a educação emocional na escola. Isso porque a música, a dança, a literatura e tantas outras artes são responsáveis por expressar pensamentos, sentimentos e emoções.

Com isso, se você der esse espaço para os seus alunos, verá uma maior expressão do que eles sentem. Porém, não dê apenas uma atividade e pronto… Mas sim, instigue a turma a usar as emoções na hora de construir algo artístico.

3- Incentive o diálogo em rodas de conversa

As rodas de conversa e o diálogo entre os próprios alunos também devem ser estimulados.

É por meio da fala que muitas vezes conseguimos escutar as nossas emoções, falando sobre elas. Por isso, incentivar essas práticas é uma das formas de como desenvolver a educação emocional na escola.

4- Demonstre abertura para acolher os seus alunos (de maneira privada)

Por fim, demonstre abertura para oferecer um acolhimento aos seus alunos, de uma forma privada. Isso porque nem todos se sentirão confortáveis para falar sobre o que sentem na frente de todos. Mas se você receber as questões do aluno no privado, ele poderá se sentir melhor diante disso. Experimente.