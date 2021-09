Como fazer o resumo de um livro: dicas

Dicas: como fazer o resumo de um livro

Saber fazer um resumo bom e eficiente é fundamental quando estamos estudando para a prova do ENEM ou para os vestibulares.

Isso porque, esses exames abordam diversos livros em suas perguntas. Assim, você deve ser capaz de realizar um resumo bom e que contenha as principais informações da obra em questão.

Como fazer o resumo de um livro: o processo

Resumir uma obra não significa simplesmente separar e anotar partes do livro que eventualmente possam ter chamado a atenção. Isso porque, ler atentamente e ler mais de uma vez são etapas que fazem parte do processo de resumir adequadamente um livro ou um texto.

Ainda, mais do que ler, é preciso também entender aquilo que foi lindo, com o objetivo de, após essa etapa de compreensão, se possa colocar no papel um novo texto, em formato menor, uma síntese do conteúdo com as próprias palavras.

Como fazer o resumo de um livro: ideias principais

Resumir implica também em buscar os conceitos e as ideias fundamentais da obra, além de seus pontos mais importantes.

Você Pode Gostar Também:

Quem está resumindo deve ter a capacidade de organizar de maneira lógica as principais ideias do texto, antes mesmo de começar a colocá-las no papel. Assim, preste atenção, ao longo da leitura, nos pontos mais relevantes do livro.

Como fazer o resumo de um livro: referência

Devemos destacar também que o resumo deverá ser utilizado como uma rápida referência àquele que o estiver lendo, fazendo com que a memória do leitor seja reativada com o conteúdo que eventualmente já tenha sido lido.

Como fazer o resumo de um livro: resumo e resenha

Muitos confundem o resumo com a resenha, mas os dois tipos de texto são diferentes.

A resenha deve sempre contar com a opinião daquele que a escreve. Assim, dependendo do assunto, uma pesquisa poderá ser necessária para que o autor da resenha tenha subsídios para elaborar a sua opinião pessoal.

A opinião poderá também ser apresentada em forma de crítica, o que é importante para a conclusão da resenha.

Já no resumo, por sua vez, o autor deverá ficar atento à obra, deixando de lado qualquer possibilidade de opinar ou criticar o que está sendo resumido (o livro). Ainda, o resumo vai sempre ter como características principais a imparcialidade e a objetividade.