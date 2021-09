como fazer pagamentos utilizando o Apple Pay

O Nubank, maior banco digital da América Latina, está sempre buscando novas soluções para tornar a plataforma do banco cada vez mais completa. E agora, o banco anunciou uma novidade que há tempos já era muito pedida pelos clientes: o pagamento pelo banco utilizando o Apple Pay, da Apple.

Esta é uma novidade oficial para os clientes do Nubank que estavam aguardando uma nova opção de pagamentos. Sendo assim, desde 31 de agosto a opção de pagamentos já está disponível no aplicativo do banco para todos os clientes que tenham o cartão de crédito ou débito do Nubank, seja o tradicional, ultravioleta ou da conta PJ.

O Nubank nasceu com o objetivo de descomplicar a vida das pessoas e devolvê-las ao controle de sua vida financeira. Desse modo, o banco digital desenvolve produtos fáceis de usar, com o melhor atendimento a clientes do Brasil e com todas as informações sobre os produtos esclarecidas, para que não existam dúvidas.

O que é o Apple Pay e como funciona

O Apple Pay é uma carteira digital exclusiva para produtos Apple, como iPhone, Apple Watch, iPad e Mac. A carteira permite realizar pagamentos com segurança e sem contato físico, em qualquer tipo de estabelecimento, seja em estabelecimentos físicos ou em lojas online e aplicativos de compras.

O aplicativo funciona como se fosse uma carteira dentro dos dispositivos móveis da empresa. Ainda é possível adicionar cartões de crédito no aplicativo e, na hora de fazer um pagamento, é possível escolher entre eles. Dessa maneira, o pagamento é feito de forma segura, sem ter que manusear dinheiro ou cartão e sem precisar de contato com outra pessoa.

Além disso, o Apple Pay possui camadas de proteção que deixam os pagamentos mais seguros. Para isso, a carteira digital conta com exigência de Face ID, Touch ID ou código de acesso para validação das transações. E, por segurança dos dados do cliente, os dados do cartão não são armazenados pela Apple ou por lojistas.

Como adicionar o cartão Nubank ao Apple Pay

Para adicionar o cartão Nubank no aplicativo Apple Pay é bem simples. Basta seguir o passo a passo que foi preparado:

Na tela inicial do aplicativo, é preciso acessar “Meus Cartões”

Basta escolher se quer adicionar o cartão virtual ou físico;

Logo após, selecione “Configurar” e depois “Adicionar ao Apple Pay”;

Pronto, logo após, o cliente será direcionado ao app Wallet e depois, basta seguir as instruções na tela para finalizar.

Todo estabelecimento aceita pagamentos por aproximação (contactless), sendo assim, também aceitam Apple Pay. Nesse sentido, mais de 80% das maquininhas no Brasil já possuem essa tecnologia. O Apple Pay também é aceito em lojas físicas, lojas online e aplicativos.

Após cadastrar o cartão Nubank no Apple Pay, é possível utilizar a opção nas compras do dia a dia, em lojas, restaurantes, transporte, máquinas de venda automática, entre outros. Basta cadastrar o cartão Nubank cadastrado no app Wallet e pagar pelo aplicativo.

Por fim, todas as transações feitas com o cartão Nubank pelo Apple Pay são seguras. Isso porque seja pelo iPhone, Apple Watch, iPad ou Mac, todos exigem autenticação por meio do Face ID (reconhecimento facial), Touch ID (sensor de identidade por impressão digital) ou código de acesso.