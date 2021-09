É possível não acordar com sono? Será que todas aquelas pessoas que postam stories logo cedo, cheias de energia, acordam com toda aquela disposição? Ou será que é mito?

São tantas dúvidas, não é… Por isso, neste conteúdo nós pretendemos respondê-las à medida que você lê as nossas dicas. Acompanhe para saber mais!

Como não acordar com sono?

Apesar de ser impossível acordar totalmente sem sono (não existe isso), é possível praticar algumas ações que minimizem o cansaço e a sensação de preguiça.

Mas, calma! Quando falamos que é impossível acordar totalmente sem sono, o que queremos dizer é que sempre que despertamos pela manhã, a nossa mente não está totalmente acordada, podemos assim dizer.

Levamos um tempo até que o cérebro, por completo, se ative, assim como leva um tempo para que os órgãos voltem ao ritmo “normal” de vigília. Um exemplo é o nosso coração, que bate mais lentamente enquanto dormimos e, ao acordarmos, ele começa a se acelerar.

Isso quer dizer que durante a noite a circulação sanguínea está mais lenta, e logo os órgãos estão recebendo menos sangue, ficando mais “lentos”. Por isso precisamos ao menos de alguns minutos para acordar de verdade!

Portanto, não espere receita milagrosa… Entenda o seu corpo e use essas informações ao seu favor.

Entendendo isso, vamos às dicas complementares:

1- Não tem segredo, é preciso dormir mais cedo

Além de entender que é necessário alguns minutos para o corpo acordar de verdade, lembre-se de que também é importante dormir mais cedo. Precisamos de cerca de 7 a 9 horas de sono para uma noite revigorante.

2- Tenha uma alimentação equilibrada para evitar mal-estar à noite

Não consuma alimentos muito pesados antes de dormir. Isso poderá causar mal-estar e má digestão, atrapalhando o seu sono e fazendo com que você acorde muito cansado.

3- Não deixe para acordar em cima da hora e não use a opção soneca

Não coloque o despertador para cima da hora e, menos ainda, use a opção soneca. Mas sim, acorde em um horário razoável, que dê tempo da sua mente despertar de verdade, sem ter que sair “correndo” e “caindo de sono”.

4- Beba água enquanto ainda estiver na cama

Assim que acordar, sente-se na cama, tranquilamente, e beba água. Sinta a água hidratando o seu corpo e aproveite o momento para esvaziar a mente. Acredite, isso pode ajudar muito na hora de não acordar com sono e mais disposição.

5- Deixe as cortinas do quarto abertas

Permita que a luz do sol invada o seu quarto de manhã. Isso fará com que o seu relógio biológico já fique preparado para as atividades diárias. Quanto mais você entrar em contato com a luz do dia, mais disposição poderá ter.

6- Tome o café da manhã o quanto antes puder

Assim que sair da cama, lavar o rosto, ir ao banheiro e trocar-se/tomar banho, foque em logo consumir o seu café da manhã. Não fique muito tempo de jejum. A alimentação pode lhe ajudar a ter mais disposição e energia ao longo do dia. Aposte nessa possibilidade!