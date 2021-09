Conseguir ter disposição ao acordar parece algo de outro mundo para você? A gente entende…

Nem todo mundo consegue acordar pela manhã cheio de energia, pronto para um dia corrido. Mas, a verdade é que algumas ações podem minimizar esse cenário negativo. E por isso estamos aqui hoje!

A seguir você encontra uma série de dicas que visam ajudar você a acordar mais disposto e empolgado. Acompanhe.

Como ter disposição ao acordar?

Para ter disposição ao acordar é necessário, antes de qualquer coisa, investir em hábitos saudáveis.

Dormir mais cedo, alimentar-se adequadamente e praticar exercícios físicos com regularidade está acima de qualquer “diquinha” que você possa ver por aí.

Ademais, todas as sugestões são apenas complementos aos hábitos saudáveis, ok? Por isso, não espere um efeito milagroso apenas cumprindo o que dispusemos abaixo!

Com isso claro, vamos agora às dicas que trouxemos:

1- Organize o seu dia na noite anterior – isso pode diminuir a preguiça

Quando organizamos, na noite anterior, o nosso dia de trabalho, o café da manhã e a roupa que vamos vestir, a tendência é que tenhamos menos preguiça pela manhã.

Pois pare e pense: acordar e logo vir à mente a necessidade de decidir que roupa usar; o que comer e quais serão as tarefas matutinas pode ser muito cansativo. E isso pode esgotar a sua energia mental logo cedo.

Por isso, deixe tudo preparado. Assim, ao acordar, a sua preocupação será simplesmente se levantar da cama, esticar o corpo e tomar um bom café.

2- Beba um copo de água assim que acordar

O nosso corpo fica horas sem ingerir água durante a noite. Isso pode não ser a melhor coisa do mundo pra ele. Mas, além de hidratar, a água que bebemos ao acordar pode ainda “despertar os órgãos”.

Ou seja, além de ela matar a sede que temos ao acordar, ela ainda irá ativar o nosso organismo, fazendo com que pouco a pouco nos sintamos mais despertos.

3- Use despertadores com som gradual

Nada de apostar naqueles despertadores que fazem a cabeça doer nos primeiros segundos do dia! Pois isso pode acordar você “no susto” e causar um mal-estar que, simplesmente, fará você desligar o despertador e virar para o lado.

Por isso, use sons mais graduais.

4- Não coloque o despertador na “hora limite”

Se você começa a trabalhar às 7h, será que colocar o despertador para as 6h30min é a melhor ideia?

Talvez seja mais interessante acordar mais cedo para, aos poucos, levantar-se, vestir-se com calma, etc. Enquanto você faz as coisas tranquilamente, o corpo vai “acordando”.

5- Entre em contato com a luz solar

A luz do dia é uma grande aliada na hora de ter disposição ao acordar. Assim, abra a janela do seu quarto e sinta a luz em contato com a sua pele.

6- Alongue o corpo depois que sair da cama

Faça a sua circulação sanguínea se ativar com um alongamento logo ao sair da cama. Isso trará bem-estar e ajudará a ter disposição ao acordar.

Além dessas dicas, inclua outras como:

Tomar um bom café;

Pensar em coisas positivas;

Praticar exercícios;

Entre outras possibilidades.

Esperamos que você tenha ótimas manhãs a partir de agora! 🙂