Trabalhar as emoções no ensino médio tem sido um desafio para você? Os adolescentes parecem menos acessíveis emocionalmente?

Pois bem, isso pode até ser verdade, ao menos em partes. Afinal, na adolescência, nós, seres humanos, queremos nos diferenciar das crianças e dos mais velhos. Com isso, tendemos a parecer mais “inacessíveis”.

Entretanto, existem algumas boas práticas que os professores podem tomar como medida para lidar com as emoções dos adolescentes e, em paralelo a isso, trabalhar um equilíbrio emocional mais interessante. Para saber quais são algumas dessas práticas, acompanhe este texto até o fim.

Como trabalhar as emoções no ensino médio?

Na hora de trabalhar as emoções no ensino médio é necessária certa paciência. Não tente forçar a barra, pois alguns alunos podem simplesmente não se abrir, de maneira alguma (ao menos inicialmente).

Contudo, não devemos desistir da empreitada de trazer as emoções para a sala de aula. Por isso, considere as dicas abaixo como algumas estratégias que podem, pouco a pouco, serem incluídas na rotina. Veja:

1- Roda de conversa baseada em um tema incômodo

Ter o costume de usar o diálogo é algo bem interessante para trabalhar as emoções no ensino médio. Você pode pedir para que os alunos proponham assuntos que estão sendo um incômodo, e que essas sugestões podem acontecer de maneira anônima.

Exemplo de temas: bullying, timidez, pressão causada pelo vestibular, relacionamento, sexualidade, etc.

Assim, cada roda de conversa pode ser baseada em um desses temas propostos anonimamente, e os alunos poderão falar sobre o seu ponto de vista, seus sentimentos e potenciais soluções.

2- Invista na cápsula do tempo

A cápsula do tempo também pode ser bem atrativa. Você pode solicitar que os alunos escrevam uma carta para si mesmo, no começo do ano, para que leiam no fim.

Assim, quando o ano letivo estiver acabando, a cápsula é aberta e, por meio de uma roda de conversa, é possível discutir o que mudou, o que foi atingido, quais emoções foram vividas ao longo do ano, etc.

3- Crie questionamentos sobre como uma emoção pode ajudar ou atrapalhar

Levante discussões sobre a importância das emoções na vida do ser humano. Explique, cientificamente, por que cada uma delas existe. Exemplo: o medo existe por conta da sobrevivência diante de um perigo.

A partir dessa teorização, converse com os alunos sobre o que pode atrapalhar ou ajudar no dia a dia. Existe uma emoção que, exagerada, pode atrapalhar? Alguma que pode ajudar? Reflita com os alunos sobre isso.

4- Use a escrita para que o adolescente se expresse em anônimo

Peça para que os alunos escrevam sobre as emoções de maneira anônima. Para evitar timidez e constrangimento, peça que escrevam no computador e imprimam, assim você não saberá reconhecer a caligrafia e o sigilo será absoluto.

Depois disso, converse com a sala sobre as emoções que mais apareceram nos textos.

5- Invista em palestras com profissionais da saúde mental

Lembre-se que os profissionais de saúde mental também poderão ser excelentes parceiros no processo de trabalhar as emoções no ensino médio. Invista em palestras com esses profissionais e traga essa pauta para o cotidiano dos alunos.