Completamente nua, Gracyanne Barbosa ostenta curvas e ‘quebra’ web; veja foto

Gracyanne Barbosa fez a alegria de seus seguidores ao posar completamente nua enquanto tomava uma ducha em uma postagem nas redes sociais. No clique compartilhado na última quarta-feira (29), a musa fitness ainda utilizou a legenda da publicação para fazer uma reflexão.

“O não que recebemos, as derrotas e os obstáculos, nos servem de aprendizado, nos ensinam a ser pessoas melhores, a acreditar em nós mesmos e seguir sempre em frente. As vezes o desânimo chega, o cansaço bate, a incerteza tenta chegar, mas temos que continuar firmes no nosso propósito e buscar, aquilo que acreditamos. Eu escolhi acreditar em mim, seguir, tentar e jamais desistir”, escreveu.

Nos comentários não faltaram elogios para a esposa de Belo. “Que mulher, foto perfeita”, pontuou uma seguidora “Perfeição essa mulher”, escreveu outro usuário. “Quase tive um ataque do coração”, comentou outro fã.

Confira o clique: