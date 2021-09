Compositor de Martinho da Vila processa Adele por plágio

Adele é acusada de plágio pelo compositor mineiro Toninho Geraes, que compôs a música “Mulheres”, cantada por Martinho da Vila. De acordo com o artista, a diva pop plagiou a faixa em em ‘Million Years Ago’, parte do álbum ’25’.

As semalhanças já haviam chamado atenção nas redes sociais. À Veja, o compositor afirou que juntou as provas e entrou na Justiça. “Fiquei estarrecido quando me dei conta. A melodia e a harmonia são iguais. É uma cópia escancarada”, comentou.