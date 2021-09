Concurso Bombeiros PB 2021: Saiu o edital para oficiais! Até R$7.791,20

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Bombeiros PB 2021) para o preenchimento de 12 vagas no Curso de Formação de Oficiais (CFO) de 2022.

Os interessados em concorrer no certame precisam estar inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), conforme informado pela corporação em junho. Além disso, é necessário o nível superior completo (qualquer área) e ter, até o ano da matrícula do curso (31 de dezembro de 2021), 18 anos, no mínimo, e 32 anos, no máximo.

Além dos requisitos citados acima, a corporação exige dos candidatos altura mínima de 1,65m (homens) ou de 1,60m (mulheres). Os aprovados em todas as etapas serão matriculados no curso de formação, que terá três anos de duração. Durante esse período, na posição de cadete, a remuneração será de:

R$3.124,231 (1º ano);

R$3.433,412 (2º ano); e

R$3.813,273 (3º ano).

Após conclusão do curso, o concluinte será declarado aspirante a oficial bombeiro militar e contará com salário de R$6.061. Após o estágio probatório de, no mínimo, seis meses, os aprovados serão nomeados ao posto de 2º tenente e terão salários de R$7.791,20.

Desde a formação até a promoção a 2º tenente, os candidatos receberão auxílio alimentação e bolsa desempenho. A gratificação de habilitação será paga aos aspirantes e tenentes.

Inscrição Concurso Bombeiros PB 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no período compreendido entre 09 horas do dia 04 de outubro e 09 horas do dia 22 de outubro de 2021, por meio do site da corporação . Os candidatos terão até o dia 27 de outubro para pagar a taxa de inscrição, no valor de R$70.

Haverá isenção para doadores de sangue; doadores de medula óssea; e doadoras de leite materno. Os pedidos de isenção serão aceitos entre os dias 4 e 8 de outubro.

Etapas e Provas

O concurso do Corpo de Bombeiros do Estado da Paraíba vai contar com as fases de Enem; exames complementares; e avaliação social. A primeira fase do ENEM vai acontecer nos dias 21 e 28 de novembro de 2021.

Os aprovados no ENEM, com a maior média e dentro do limite de até dez vezes o número de vagas ofertadas no edital (120), serão convocados para o exame de saúde; exame biométrico; exame médico-odontológico; teste físico; e exame psicológico.

O concurso terá validade de 90 dias, a contar da primeira homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período. Neste tempo, os aprovados serão convocados.