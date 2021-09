Concurso Core SE 2021: Edital será divulgado em breve

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Sergipe vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CORE SE 2021) em breve. No momento, a escolha da banca está em andamento.

O projeto básico do concurso, documento utilizado pelas bancas como referência, confirma vários detalhes como vagas, cargos, requisitos, etapas e disciplinas.

Tabela de vagas do concurso Cargos Vagas Requisitos Carga horária Salário Contador 1 Superior em Contabilidade + Inscrição no CRC 40h R$2.487,64 Assistente Administrativo 1 Médio 40h R$1.511 Fiscal 1 Médio 40h R$1.511 Auxiliar de Serviços Gerais 1 Fundamental 40h R$1.200

Quanto às taxas, a expectativa é que a banca cobre R$60 para cargos de nível superior, R$50 para cargos de nível médio e R$40 para cargos de nível fundamental.

Você Pode Gostar Também:

O concurso CORE SE 2021/2022

O projeto básico do concurso também confirma as etapas do concurso, bem como por qual meio os candidatos serão avaliados, e as disciplinas das provas. Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.

Nível de escolaridade Área de Conhecimento Conteúdo Nº de itens Peso Total Mínimo de aprovação Caráter Superior Conhecimentos Básicos Língua Portuguesa 10 1 10 50% (desde que não obtenha nota igual a ZERO em nenhum dos conteúdos) Eliminatório e Classificatório Conhecimentos Gerais 10 1 10 Conhecimentos Específicos Conhecimentos Específicos 30 2 60 50% Médio Conhecimentos Básicos Língua Portuguesa 10 1 10 50% (desde que não obtenha nota igual a ZERO em nenhum dos conteúdos) Eliminatório e Classificatório Raciocínio Lógico 5 1 5 Informática 5 1 5 Conhecimentos Específicos Conhecimentos Específicos 20 2 40 50% Fundamental Conhecimentos Básicos Língua Portuguesa 20 1 20 50% Eliminatório e Classificatório Raciocínio Lógico 10 1 10 50% Conhecimentos Gerais 10 1 10 50%