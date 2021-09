Concurso CRBio AM 2021: Saiu o edital com 115 vagas e até R$4.770!

Edital publicado. O Conselho Regional de Biologia da 6ª Região faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso CRBio AM 2021) para o preenchimento de 115 vagas no certame, sendo 04 para preenchimento imediato e 111 em cadastro reserva. Os aprovados serão lotados em Manaus (AM).

As vagas do concurso CRBio-AM serão oferecidas para candidatos de todos os níveis de escolaridade, ou seja, de nível fundamental a superior. Veja:

Nível fundamental : auxiliar de serviços gerais (20);

: auxiliar de serviços gerais (20); Nível médio : agente fiscal (15), assistente administrativo (15) e auxiliar administrativo (30);

: agente fiscal (15), assistente administrativo (15) e auxiliar administrativo (30); Nível médio técnico : assistente contábil/financeiro (20); e

: assistente contábil/financeiro (20); e Nível superior: fiscal biólogo (15).

Os salários oferecidos vão variar entre R$1.100 e R$4.770, por jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além disso, os aprovados, que serão contratados sob regime da CLT, contarão com vale-transporte, plano de cargos e salários e benefícios como vale-alimentação, no valor de R$900, e plano de saúde (subsídio de até 80%).

Inscrições Concurso CRBio AM 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 13 de setembro e 14 de outubro de 2021, por meio do site do Instituto Quadrix . A taxa de inscrição vai custar R$30 (nível fundamental), R$50 (nível médio e técnico) ou R$55 (nível superior).

Provas

O concurso CRBio-AM 2021 vai contar com provas objetivas, a serem realizadas na cidade de Manaus (AM). O exame objetivo será aplicado no dia 05 de dezembro, turno da manhã (nível fundamental e nível superior) e da tarde (nível médio e nível técnico), com até três horas de duração.

A prova objetiva vai contar, ao todo, com 40 questões, sendo todas de Conhecimentos Gerais, para o nível fundamental, e de Conhecimentos Básicos e Específicos, para os demais cargos.

Cargo de nível fundamental

Você Pode Gostar Também:

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa;

Matemática; e

Atualidades

Demais cargos

Conhecimentos Básicos (20 questões)

Língua Portuguesa;

Noções de Informática; e

Raciocínio Lógico e Matemático.

Conhecimentos Específicos (20)

Para ser aprovado, os inscritos no cargo de nível fundamental terão que obter nota igual ou superior a 40 pontos. Para os demais níveis, serão necessários 20 pontos ou mais em Conhecimentos Básicos; e 30 pontos ou mais em Conhecimentos Específicos.

A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.