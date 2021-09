Concurso CRF PI 2021: banca organizadora definida

Atenção, concurseiros! O Conselho Regional de Farmácia do Piauí vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CRF PI 2021) em breve. De acordo com informações do aviso de homologação, publicado no dia 17 de setembro, o certame será organizado pelo Instituto Consulpam.

Agora, com a banca definida, o próximo passo para a publicação do edital será a assinatura de contrato entre as partes. A partir disso, o edital do concurso CRF-PI poderá ser publicado.

Segundo informações do projeto básico do edital, o órgão vai abrir vagas para cargos de ensino médio e superior. Os salários variam entre R$1,8 mil e R$5 mil. Veja:

nível médio : assistente administrativo (três vagas mais cadastro reserva) – R$1.879,50; e

: assistente administrativo (três vagas mais cadastro reserva) – R$1.879,50; e nível superior: farmacêutico fiscal (uma vaga mais cadastro reserva) – R$5 mil.

As vagas do concurso CRF-PI serão liberadas para três cidades. Em Teresina, serão oferecidas oportunidades para as duas carreiras, somando assim duas vagas imediatas mais cadastro reserva.

Nas cidades de Picos e Parnaíba, as vagas serão apenas de nível médio, totalizando duas oportunidades imediatas (uma para cada cidade) mais o cadastro reserva. Além dos salários, os aprovados receberão vale-transporte e benefícios como vale-refeição e plano de saúde. O concurso vai contar com provas objetivas.

Último concurso CRF PI

O último edital de concurso CRF-PI foi divulgado no ano de 2013. Na época, o edital contou com 03 vagas, além de cadastro reserva. O Instituto Machado de Assis organizou o certame.

Do quantitativo de vagas liberadas no edital, duas foram para o cargo de assistente administrativo, de nível médio, e uma para farmacêutico fiscal, de nível superior. Os salários foram de R$1.200 e R$2.225, respectivamente, para uma jornada de 40 horas. Já os candidatos foram avaliados por meio de uma prova objetiva.

A prova contou com questões de Língua Portuguesa; Informática e redação (somente nível médio); e Conhecimentos Específicos.