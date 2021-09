Concurso Funpresp-Jud 2021: Saiu o edital com 180 vagas e até R$8,2 mil

Edital publicado. A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso (Concurso Funpresp-Jud 2021) para o preenchimento de 180 vagas para candidatos com nível superior. Os aprovados serão lotados em Brasília (DF). Os salários iniciais chegam a até R$8,2 mil.

Do quantitativo de vagas do edital, 170 são para formar cadastro de reserva e 10 para provimento imediato. Além disso, haverá uma reserva de vagas para negros.

As vagas serão oferecidas para os cargos de analista, advogado e atuário. Veja os cargos e os salários dos cargos:

Cargo Vagas Ampla Concorrência Cadastro de Reserva Negros Salário Analista de Investimentos 2 20 1 R$8.204,82 Analista de Conformidade 1 10 0 R$8.204,82 Analista de Tecnologia e Informação – Infraestrutura e Tecnologia 1 10 0 R$8.204,82 Analista de Tecnologia e Informação – Desenvolvimento de Sistemas 1 10 0 R$8.204,82 Atuário CR 10 0 R$8.204,82 Advogado CR 10 0 R$8.204,82 Analista – Seguridade 2 20 0 R$6.558,63 Analista – Gestão de Pessoas 1 10 0 R$6.558,63 Analista – Administração e Finanças 1 10 0 R$6.558,63 Analista – Secretariado Executivo CR 10 0 R$6.558,63 Analista – Contabilidade CR 20 0 R$6.558,63 Analista – Comunicação e Marketing – Comunicação CR 10 0 R$6.558,63 Analista – Comunicação e Marketing – Publicidade e Propaganda CR 10 0 R$6.558,63

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. Os aprovados serão contratados sob regime celetista.

Inscrição Concurso

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23 horas e 59 minutos do dia 21 de outubro, por meio do site do Instituto AOCP, o organizador da seleção . A taxa de inscrição terá valores de R$55 e R$69, de acordo com o cargo de interesse.

Provas

O concurso Funpresp-Jud vai contar com provas objetiva e de títulos. As etapas podem ter caráter eliminatório e/ou classificatório, de acordo com o rendimento do participante.

As avaliações escritas estão previstas para 05 de dezembro de 2021, em dois turnos. As avaliações serão realizadas em Brasília, a capital federal.

Serão 120 questões, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa; Estrutura e Funcionamento da FUNPRESP-JUD; Raciocínio Lógico e Analítico; Noções da Previdência Complementar; e Conhecimentos Específicos. As provas ocorrerão pelo estilo Certo ou Errado, com cada item valendo até 1.0 ponto.

A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação uma vez e pelo mesmo período.