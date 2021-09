Concurso Hemobrás 2021: banca organizadora é contratada para novo edital

A Empresa Brasileira de Hemoderivados vai abrir um novo edital de concurso (Concurso Hemobrás 2021). Nesta terça-feira, 21 de setembro, a banca organizadora foi contratada. O contrato entre as partes foi publicado no Diário Oficial da União.

Está definido que o Instituto Consulplan vai organizar o edital. O contrato com a empresa seguirá válido por um ano, sendo assim, até setembro de 2022. O edital e todas as etapas de seleção deverão ser realizadas dentro desse prazo.

Agora, com a assinatura do contrato entre as partes, o próximo passo é a publicação do edital. Os cargos e salários, que serão oferecidos, assim como as regiões que serão contempladas, ainda não foram revelados pela empresa.

Último concurso Hemobrás

O último edital de concurso Hemobrás foi aberto em 2013, quando foram oferecidas 183 vagas. Do total de oportunidades, 11 são destinadas às Pessoas com Deficiência (PcDs). Os aprovados foram lotados em Brasília (DF) e região metropolitana de Recife (PE).

As vagas foram abertas para assistente administrativo e técnico em produção de hemoderivados e biotecnologia (nível médio), e analista de gestão corporativa, especialista em produção de hemoderivados e biotecnologia (nível superior, em diversas especialidades). Os salários oferecidos oscilaram entre R$1.575,72 e R$4.854,44.

A Fundação Carlos Chagas (FCC) organizou o edital. Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, com 40, 50 ou 60 questões, dependendo do nível de escolaridade.

Na parte de Conhecimentos Básicos, todos os candidatos tiveram que responder a perguntas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Raciocínio Lógico-Matemático e Noções de Legislação.

Sobre a Hemobrás

A Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) é uma estatal vinculada ao Ministério da Saúde que trabalha para reduzir a dependência externa do Brasil no setor de derivados do sangue e biofármacos, ampliando o acesso da população a medicamentos essenciais à vida de milhares de pessoas com hemofilia, além de pacientes de imunodeficiências genéticas, cirrose, câncer, Aids, queimaduras, entre outras doenças.

O cliente prioritário da empresa é o Ministério da Saúde, e as pessoas consumidoras de nossos produtos são aquelas que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS). Caso haja possibilidade de ampliação de mercado de atuação, incorporam-se aos clientes desejáveis a hemorrede e hospitais privados, além de centros de pesquisa e sistemas de saúde públicos ou privados de outros países.