Concurso IBAMA 2021: EDITAL com 568 vagas tem comissão formada

O edital de concurso público do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Concurso IBAMA 2021) tem grande expectativa de ser publicado. A comissão organizadora do certame foi formada.

O grupo de trabalho foi formado por meio da portaria nº 2.311, assinada pelo presidente do Ibama, Eduardo Fortunato. Os membros – são sete no total -, deverão implementar, operacionalizar e acompanhar a execução dos procedimentos vinculados ao concurso Ibama.

O documento autorizativo do concurso IBAMA foi publicado no Diário Oficial da União, edição do dia 06 de setembro. De acordo com o documento, foram autorizadas 568 vagas, em cargos de ensino médio e superior.

Do quantitativo de vagas autorizadas pelo Ministério da Economia, 432 serão oferecidas para o cargo de Técnico Ambiental, de nível médio. O salário inicial do cargo é de R$4.063,34, já contando com o auxílio-alimentação no valor de R$458 e a gratificação de desempenho de R$1.382,40.

O restante das vagas foram autorizadas para os cargos de Analista Ambiental (96) e Analista Administrativo (40), ambos com requisito de nível superior. Os salários são de R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação.

Agora, com a portaria de autorização do concurso já publicada, os próximos passos serão a formação da comissão organizadora, elaboração do projeto básico do edital, escolha e contratação da banca, que ficará responsável pela seleção. Após isso, o edital será publicado.

De acordo com o documento de autorização, o edital do concurso IBAMA deverá sair em até seis meses, ou seja, até março de 2022.

Mourão já havia confirmado os editais

Os editais de concursos públicos do Ibama e ICMBio já estavam confirmados pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O anúncio foi feito no fim de agosto, durante a 6ª reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal.

De acordo com Mourão, foram quase 740 vagas para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

“Agora mesmo, está sendo aberto um concurso para o Ibama e o ICMBio, que vai contratar mais 740 profissionais. Então isso já é uma medida clara do governo do presidente Bolsonaro no sentido de aumentar a força de trabalho e a capacidade operacional das agências”, disse Mourão.

Déficit

Enquanto o edital de concurso público do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) não é divulgado, o déficit de servidores só aumenta. De acordo com dados do próprio órgão, o número de cargos vagos já alcança 2.821.

O déficit de servidores vem crescendo gradativamente a cada mês, conforme mostra os dados da Gestão de Carreira e Desempenho de Pessoal. No ano passado, por exemplo, o IBAMA contava com pouco mais de 2 mil cargos vagos.

Para 2021, caso não seja realizada a convocação de novos aprovados em concurso público, o número pode passar dos 3 mil cargos vagos, conforme prevê o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna do Ibama (Raint), de 2019. O estudo aponta que já em 2020, pela primeira vez, o quantitativo de cargos sem ocupação se tornará maior que o número de cargos ocupados.

De 2012 até 2019, foram aproximadamente 1.008 servidores técnicos administrativos que deixaram o Ibama, seja por aposentadorias, exonerações ou outras vacâncias.

Últimos concursos públicos do IBAMA

Os últimos editais do IBAMA foram abertos em 2012 e 2013. Os editais foram abertos para os cargos de técnico administrativo, analista ambiental e analista administrativo. Na ocasião, o Cebraspe (antigo Cespe/UnB) organizou o certame.

O concurso IBAMA contou com prova objetiva, composta por 50 questões de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos. Além disso, para o cargo de analista, houve prova de redação. Todas as etapas foram de caráter eliminatório e classificatório.

As questões das provas objetivas foram distribuídas entre diversas matérias, com os programas variando de acordo com cargo.

As matérias cobradas abrangeram: Língua Portuguesa, Noções de Informática, Atualidades, Matemática, Ética no Serviço Público, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Legislação do Setor de Meio Ambiente (Ibama), Noções de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, Noções de Gestão de Pessoas, Administração de recursos materiais e Noções de Arquivologista.