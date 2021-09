Concurso PGE RJ 2021/2022: NOVO edital para técnicos e analistas é autorizado

A Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PGE RJ 2021/2022) em breve. O certame foi autorizado para o preenchimento de 12 vagas imediatas para cargos da área de apoio, além de cadastro reserva.

Do quantitativo de vagas autorizadas para o edital da PGE-RJ, duas vagas serão oferecidas para técnico processual, com requisito de nível médio. O restante do aval é para o cargo de analista processual, com 10 vagas. O cargo tem exigência de nível superior.

Os salários iniciais chegam a R$5.150 para nível médio e R$6.990 para nível superior. Os valores já contam com R$1.290 de auxílios-alimentação e refeição.

É importante destacar que o concurso da PGE-RJ para o quadro de servidores já consta no Plano Plurianual do Estado, com as diretrizes até o ano de 2023.

O concurso PGE RJ 2021

O novo concurso da PGE-RJ para área de apoio é aguardado desde 2016, quando a Procuradoria chegou a elaborar o projeto básico do certame. Segundo o documento, que funciona como um espécie do edital, as provas seriam compostas por 60 questões objetivas para o cargo de técnico processual, de nível médio.

As questões que serão cobradas seriam de Português, Noções de Informática e Noções de Direito (Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direito Processual).

Para analista, de nível superior, seriam 70 questões de Português e Conhecimentos Específicos. É possível que essa seja a estrutura de prova a ser adotada pela PGE RJ no próximo concurso. Além disso, será cobrada uma avaliação de títulos.

No projeto básico do concurso, constava que o concurso seria para formação de cadastro de reserva nas carreiras de técnico processual (nível médio), técnico contábil (nível médio/técnico) e técnico de sistemas de métodos (nível médio/técnico). Além disso haveria vagas para o cargo de analista, nas especialidades de Administração; Contabilidade; Análise de Sistemas; Biblioteconomia; Medicina; Comunicação Social; Direito; e Engenharia/Arquitetura.

Último edital foi em 2009

O último concurso da PGE-RJ foi aberto em 2009. Na época, foram abertas oportunidades para a carreira de técnico assistente de procuradoria (atual técnico processual), com 39 vagas, sendo 37 para ampla concorrência e duas para pessoas com deficiência.

Para concorrer a uma das vagas, o pré-requisito era ter o comprovante de conclusão do ensino médio. Na época, os salários chegavam a R$2.389,32. O concurso ainda contou com 90 vagas para carreiras de nível superior.

As provas objetivas foram compostas por 60 questões para nível médio e 70 para nível superior, distribuídas da seguinte maneira:

Nível médio:

Conhecimentos Gerais (Português e Noções de Informática) – 30 questões;

Conhecimentos Específicos – 30 questões.

Nível superior:

Português – 25 questões;

Conhecimentos Específicos – 45 questões.