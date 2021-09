Concurso Polícia Civil PC PB 2021: Edital sai entre 30 e 60 dias, prevê comissão

O Governo do Estado da Paraíba vai abrir um novo edital de concurso público da Polícia Civil (Concurso Polícia Civil PC PB 2021) em breve. Em entrevista nesta terça-feira, 31 de agosto, à TV Cabo Branco, o membro da comissão organizadora e delegado da Polícia Civil, Bergson Vasconcelos, falou sobre a abertura do concurso.

De acordo com informações do delegado, a minuta do edital de concurso da PC-PB já está pronta. Porém, o documento ainda é avaliado por diversos órgãos, além da banca organizadora.

O edital da PC-PB está previsto para ser publicado entre os próximos 30 e 60 dias. Já a primeira prova deve ocorrer ainda este ano ou no início de 2022.

“A gente espera que o edital saia nos próximos 30 dias, 60 dias no máximo […] Então provavelmente esta prova deve acontecer lá para o final do ano ou início do ano que vem”, disse o delegado.

A organização do concurso PC-PB será do Cebraspe. O certame será composto por provas objetivas e discursivas, Teste de Aptidão Física (TAF), exame psicotécnico, investigação social e curso de formação.

No dia 21 de julho, foi publicada no Diário Oficial, a informação de que a comissão organizadora foi alterada. A equipe passa a contar com a servidora Tatiana Matos Barros, no lugar de Fernando Klayton Fernandes de Andrade.

Você Pode Gostar Também:

Os demais servidores que compõem a banca permanecem na organização do concurso, sendo eles:

Marlene Rodrigues da Silva (presidente);

Alcides Magalhães de Souza;

José Carlos da Silva;

Antonio de Arruda Brayner Neto;

Bergson Almeida de Vasconcelos;

Israel Aureliano da Silva Neto;

Italo Ramon Silva Oliveira (OAB-PB); e

Tulio Cesar Fernandes Neves (Ministério Público da Paraíba).

O concurso vai contar com provas objetivas e discursivas, teste de aptidão física (TAF), exame psicotécnico, investigação social e curso de formação.

Segundo o secretário da Segurança Pública, Jean Nunes, este será o “maior concurso da história” da Polícia Civil da Paraíba.

“Esse será o maior concurso da história da Polícia Civil. Contratação imediata!”, disse o secretário no dia 28 de junho, durante o programa Rede Verdade, da TV Arapuan. No dia 25 de junho, foi informado que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) será o organizador do próximo certame da corporação. Em entrevista ao jornal Bom Dia Paraíba, revelou uma nova distribuição de vagas para o concurso. O quantitativo total não foi alterado, permanecendo com 1.400 vagas. Agora, o edital do concurso PC-PB passou a contar com o cargo de perito odonto-legal. A distribuição das vagas ficou assim: delegado (120 vagas);

escrivão (515 vagas);

perito médico (50);

técnico em perícia (68);

necrotomista (65);

agente de investigação (400);

perito criminal (77);

perito odonto-legal (dez);

perito químico (35); e

papiloscopista (60). Todos os cargos têm requisito de nível superior, conforme atualização da lei das carreiras da corporação. Os salários, segundo o delegado, vão variar entre R$3 mil e R$9 mil. De acordo com o chefe do executivo estadual, o concurso público da PC-PB tem o objetivo de atender as necessidades dos cargos da Polícia Civil, considerando um cenário com previsão de 785 servidores aptos à aposentadoria. O concurso público da Polícia Civil PC-PB é uma necessidade de anos no Estado. Em 2019, por exemplo, o secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba, Jean Nunes, confirmou que estudos para um novo edital estavam sendo realizados. Categoria cobrou edital No dia 26 de novembro de 2020, a Adepdel esteve com delegados da 3ª Superintendência Regional de Polícia Civil (SRPC), em reunião presencial e virtual. Durante o encontro, foi tratado sobre as dificuldades dos policiais em meio ao déficit da corporação. “Todos os colegas relataram as sérias dificuldades enfrentadas pela Polícia Civil, sendo a questão do efetivo a mais comentada. Delegacia Seccional como Itaporanga, que abrange 20 cidades, está apenas com quatro delegados para responder pelos municípios 24 horas por todos os dias da semana. A Superintendência dispõe de menos de 40 delegados, para uma área de quase 1 milhão de habitantes”, diz a categoria. No fim de outubro, a entidade começou uma série de reuniões com os delegados da Polícia Civil do Estado a fim de discutir os problemas que a instituição enfrenta. A Adepdel revelou as seguintes demandas: o não cumprimento da Lei do Subsídio por parte do Governo do Estado;

ausência de concurso público; e

falta de valorização profissional. “Não dá mais pra continuar assim. Trabalhar até morrer ou morrer de trabalhar”, ressalta o presidente da Adepdel, Steferson Nogueira. Último edital do concurso PC PB foi aberto em 2008 O último edital de concurso público da Polícia Civil PC-PB foi aberto em 2008. Na ocasião, o edital contou com 1.162 vagas, sendo 909 oportunidades de nível superior e 252 de nível médio. As vagas do concurso foram distribuídas entre os cargos de delegado de polícia (33 vagas); perito oficial criminal (35); perito químico legal (16); perito médico-legal (26); perito odonto-legal (16); agente de investigação (569); escrivão de polícia (214). papiloscopista (05), técnico em perícia (24), necrotomista (24) e motorista policial (200). Os salários oferecidos oscilam entre R$1.231,20 e R$4.822,54. O Cebraspe organizou o edital. O concurso contou com provas objetivas, discursivas, exames médicos, Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicológica e prova de títulos. Na primeira etapa, os candidatos tiveram que responder a questões de Conhecimentos Básicos e Específicos, sendo necessário acertar, pelo menos, 50% dos pontos de cada área de conhecimento para ser aprovado. A validade do concurso foi de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Veja Apostila para Concurso Polícia Civil – PB: CLIQUE AQUI