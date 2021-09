Concurso PRF é retomado; inscrição no curso obrigatório de formação termina no dia 22

O Cebraspe divulgou nesta terça-feira (dia 21) o resultado da primeira fase do concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A publicação é o resultado final na análise dos documentos, no preenchimento da FIP e a convocação para a matrícula no Curso de Formação Policial (CFP). O concurso abriu 1.500 vagas de Policial Rodoviário Federal, Padrão I da Terceira Classe. O concurso havia sido suspenso no dia 14 por uma decisão judicial da 2ª Vara Federal do Tribunal Regional Federal (TRF-RJ), mas agora foi retomado.

A lista de convocados pode ser consultada no site oficial do Cebraspe. O candidato que não formalizar o pedido de efetivação de matrícula no curso de formação até as 18 horas (horário de Brasília/DF) do dia 22 de setembro de 2021, confirmando a sua matrícula no CFP, será eliminado do concurso.

Ainda será eliminado do concurso o candidato que deixar de apresentar os documentos necessários à matrícula no curso de formação, deixar de realizar a matrícula dentro do prazo, deixar de comparecer ao curso de formação ou dele se afastar por qualquer motivo e não satisfizer aos demais requisitos.

Mesmo após ingresso no curso o candidato continuará a ser submetido à investigação social, podendo ser desligado e eliminado do concurso, se não possuir conduta social e idoneidade moral compatíveis com o cargo. O candidatos deverão ainda estar atentos ao prazo de validade de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), item exigido no edital com validade, sob pena de eliminação.

O convocado para o curso de formação poderá ainda solicitar a sua reclassificação para a última posição da turma seguinte, pedir fim de fila, no mesmo período de matrícula no curso, até 22 de setembro.

De acordo com o edital, o curso de formação terá carga-horária mínima de 500 horas presenciais e/ou à distância, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, inclusive sábados, domingos e feriados. O curso preparatório será realizado na cidade de Florianópolis (SC), no período de 24 de setembro de 2021 a 22 de dezembro de 2021 na UNIPRF – Campus I, localizado na Rodovia José Carlos Daux, SC 401, Km 19, em Canasvieiras, Florianópolis.