Concurso SEAP PA 2021: Locais de prova para mais de 34 mil inscritos divulgados

A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará tem um novo edital de concurso público (Concurso SEAP PA 2021) em andamento. De acordo com o documento, estão abertas 1.945 vagas para o cargo de Policial Penal.

Os candidatos podem consultar, a partir desta terça-feira, 28 de setembro, os locais e horários das provas objetivas e discursivas do certame. O acesso deve ser realizado por meio do site do site do Cetap , banca organizadora.

A seleção recebeu mais de 34 mil inscritos e tem provas marcadas para o dia 24 de outubro, com duração de 4 horas e 30 minutos.

Você Pode Gostar Também:

A listagem completa está disponível no Diário Oficial e no site do Cetap (Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional), organizador da seleção. Os candidatos que tiverem alguma divergência de informação poderão interpor recurso de 21 a 22 de setembro.

As vagas do edital de concurso são oferecidas em caráter imediato (1.646 vagas) e em cadastro reserva (299 vagas). Há vagas para ambos os sexos: entre as vagas imediatas, 1.292 vagas são para homens e 354 para mulheres. No cadastro de reserva, são 234 homens e 65 mulheres.

O cargo de Policial Penal-PA exige nível médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de acordo com os termos da lei. A remuneração inicial será de R$2.810, além de benefícios. O regime de trabalho será por meio de escala 24×72. Sendo assim, os servidores poderão atuar em plantão de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso.

O Policial Penal terá jornada diária de trabalho em regime de tempo integral, que pode ser cumprida através de escala de serviço, definida pela secretaria.

Inscrição Concurso SEAP 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso SEAP-PA 2021 puderam se inscrever no período compreendido entre 6 de julho e 8 de setembro de 2021, por meio do site do Cetap .A taxa de inscrição para participar do concurso custou R$50.

Provas Concurso SEAP 2021

O concurso SEAP-PA para o cargo de Policial Penal-PA conta com cinco etapas. A primeira delas será a prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 24 de outubro de 2021. No mesmo dia será aplicada uma avaliação discursiva. Os exames serão aplicados em Belém, Castanhal, Marabá, Santarém, Altamira e Itaituba.

A prova do concurso vão contar com 50 questões de múltipla escolha, que estarão versando por conteúdos de Conhecimentos Básicos e Específicos, tendo as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa – 10 questões;

Lei de Execução Penal – 4 questões;

Noções de Direito Administrativo .- 4 questões;

Noções de Direito Constitucional – 4 questões;

Noções de Direito Penal- 4 questões;

Noções de Direito Processual Penal – 4 questões;

Conhecimentos Específicos – 20 questões.

Segundo informações do edital, será aprovado na objetiva quem conseguir 50% dos pontos sem zerar disciplinas. Quem atingir a nota mínima nas provas poderá ir para as demais etapas (psicológico, exames, prova de aptidão física e investigação social), conforme abaixo:

Avaliação psicológica – 11/12/2021 a 20/12/2021;

Exame médico – 20/01/2022 a 30/01/2022;

Prova de aptidão física – 18/02/2022 a 28/02/2022;

Investigação de antecedentes pessoais – 15/03/2022.

Os selecionados ainda vão passar por um curso de formação profissional, programado para ser iniciado em março de 2022.

Informações do concurso

Concurso : Secretaria de Administração Penitenciária do Pará

: Secretaria de Administração Penitenciária do Pará Banca organizadora : CETAP

: CETAP Vagas : 1.945

: 1.945 Escolaridade : nível médio

: nível médio Remuneração : R$2.810

: R$2.810 Inscrições : entre 6 de julho e 8 de setembro

: entre 6 de julho e 8 de setembro Taxa de Inscrição : R$50

: R$50 Provas : 24 de outubro de 2021

: 24 de outubro de 2021 Edital Concurso SEAP PA 2021