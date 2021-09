Concurso SEFAZ CE 2021: Edital para auditor adjunto é liberado pela PGE

A Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará prepara a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso SEFAZ CE 2021). Agora, um novo certame será aberto para o preenchimento de 35 vagas no cargo de auditor fiscal adjunto.

O edital recebeu o aval da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Na última segunda-feira, 13, dirigentes do Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf) se reuniram com representantes do governo, na sede da PGE, para tratar sobre o concurso da SEFAZ-CE para a carreira.

O encontro contou com a participação do procurador-geral Juvêncio Viana, da secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba e da assessora Jurídica da Sefaz, Roberta Pitta.

A PGE confirmou que não há obstáculo do ponto de vista jurídico que impeça a realização do concurso em janeiro, nem mesmo em relação à Lei Complementar 173/2020, que veda a realização de novas seleções até o dia 31 de dezembro deste ano.

“Com isso, a Diretoria do Sintaf pleiteou o início dos trâmites para a realização do concurso público com a maior brevidade possível, inclusive com a publicação do edital ainda este ano“, disse a categoria.

Em junho, durante transmissão nas redes sociais da pasta, a titular da pasta, Fernanda Pacobahyba, falou sobre o novo concurso para auditor fiscal adjunto.

No dia 11 de junho, representantes do Sintaf CE e da Administração Fazendária se reuniram para mais uma reunião sobre os pleitos da categoria. No encontro, o concurso da SEFAZ-CE foi abordado. A secretária executiva de Planejamento e Gestão Interna da Sefaz, Sandra Machado, que esteve na reunião, revelou que a banca organizadora do certame já havia sido definida.

O cargo de Auditor Fiscal Adjunto requer nível superior, em qualquer área. O concurso vai contar com provas objetivas, discursivas e de títulos, a serem realizados em Fortaleza (CE).

A prova objetiva vai contar com 160 questões de Conhecimentos Gerais e Específicos, enquanto a discursiva terá duas perguntas, com até 20 linhas cada, e um estudo de caso com até 45 linhas.

Você Pode Gostar Também:

Segundo o documento publicado, serão corrigidas as discursivas dos primeiros 105 candidatos aprovados na objetiva. Os habilitados ainda terão seus títulos avaliados.

SEFAZ CE tem concurso em andamento

Enquanto o edital de concurso da SEFAZ-CE para o cargo de Auditor Fiscal Adjunto não é publicado, a Secretaria tem edital de concurso em andamento para o cargo de Auditor Fiscal, com 94 vagas abertas.

De acordo com o documento publicado nesta sexta-feira, 21 de maio, estão sendo oferecidas 94 vagas para o cargo de Auditor-Fiscal da Secretaria.

Do quantitativo de oportunidades ofertadas no edital, 50 são destinadas ao cargo de auditor fiscal da receita estadual, cargo generalista que exige a conclusão do nível superior em qualquer área.

As demais oportunidades estão distribuídas para auditor fiscal contábil-financeiro (13), auditor fiscal jurídico (20) e auditor fiscal de tecnologia da informação (11). A exigência é de nível superior em área específica: graduação em Ciências Contábeis/Administração/Economia, Direito ou Ciências da Computação/Informática/Processamento de Dados.

Os aprovados no concurso SEFAZ-CE contarão com salários iniciais de R$16.045,30, por jornada de 40 horas e em regime estatutário.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 07 de junho e 18 horas do dia 28 de junho, no site do Cebraspe, organizador. A taxa de inscrição vai custar R$180.

A prova do concurso SEFAZ-CE 2021 vai contar com provas objetivas, discursivas e de títulos. Os exames acontecerão no dia 15 de agosto em Fortaleza (CE). A prova objetiva do concurso vai contar com 160 questões de Conhecimentos Gerais e Específicos do tipo “certo” ou “errada”. Conhecimentos Gerais Administração Pública;

Ética na Administração Pública;

Sociologia do Direito;

Educação Fiscal;

Finanças Públicas;

Legislação Tributária do Ceará;

Economia Brasileia;

Matemática e Raciocínio Lógico; e

Informática. Conhecimentos Específicos de acordo com a especialidade Para ser aprovado, será preciso obter, no mínimo, 12 pontos em Conhecimentos Básicos, 30 na parte Específica e 48 pontos ou mais no conjunto das provas.