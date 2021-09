Concurso TJ GO 2021: Saiu o edital com 95 vagas para analista

Grande oportunidade. O Tribunal de Justiça de Goiás faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso TJ GO 2021) para o preenchimento de 95 vagas no cargo de Analista Judiciário. O cargo exige nível superior completo e conta com salários de até R$4.259,86.

Do total de oportunidades a serem abertas, 46 são para analista da Área de Apoio judiciário e Administrativo, carreira destinada a quem possui nível superior em qualquer área. Nesse caso, as remunerações são de R$3.833,88.

O restante das vagas, 49, serão oferecidas para Analista da área Judiciária, oportunidades para formados em Direito. O salário, segundo o órgão, é de R$4.259,86. Está confirmada a reserva de vagas para deficientes e negros.

A chamada de aprovados será mediante a necessidade do órgão em cada localidade. Os aprovados serão contratados sob regime estatutário, que prevê a estabilidade empregatícia. Os servidores terão jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrição Concurso TJ GO 2021 – Analista

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no período compreendido entre 28 de outubro e 29 de novembro de 2021, por meio do site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG), banca organizadora.

A taxa de inscrição do certame vai custar R$115 para analista judiciário – Apoio Judiciário e Administrativo; e R$127,70: para analista judiciário da área Judiciária.

A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada por membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa CadÚnico; doadores de sangue; doadores de medula óssea; e doadores de leite materno.

Provas O concurso do TJ-GO para o cargo de Analista Judiciário vai contar com provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. As provas serão aplicadas no dia 19 de dezembro de 2021. Os candidatos deverão responder 100 questões, distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa: 15 questões; História e Geografia de Goiás: 5 questões; Legislação Complementar: 10 questões; e Conhecimentos Específicos: 30 questões. A prova discursiva do concurso terá missão de avaliar o conteúdo, o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. A validade do concurso TJ-GO será de dois anos, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por mais dois. No decorrer desse período, o tribunal poderá convocar aprovados para preencher as vacâncias.

Informações do concurso

