Confiança 2 x 0 Sampaio Corrêa – Jhemerson decide e Rafael Santos garante triunfo do Dragão, após sete rodadas de tropeços – Futebol Interior

Aracaju, SE, 17 (AFI) – A noite de sexta-feira foi de comemoração para o Confiança. Depois de sete rodadas sem vitórias, o time bateu o Sampaio Corrêa, no Batistão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, por 2 a 0. Os mandantes foram superiores e, quando precisaram, o goleiro Rafael Santos salvou.

Os gols foram marcados por Jhemerson, um em cada etapa.

O Confiança deixa a lanterna (20°) provisoriamente. São 17 pontos, um acima do Brasil-RS, que entra em campo contra o Goiás, no sábado. O Sampaio Corrêa estaciona nos 35 e pode perder a sétima posição caso o Náutico vença ou empate diante do Botafogo, também no sábado.

DRAGÃO EM CHAMAS

O Confiança, em casa, foi superior nos primeiros minutos e assustou Luiz Daniel nas bolas aéreas. O goleiro, inclusive, precisou de um milagre para manter o placar zerado depois da cabeçada de Tiago Reis, em cruzamento de João Paulo.

O tempo passou e os donos da casa continuaram em cima. O Sampaio Corrêa sequer chegava ao ataque. Recebeu a punição. Aos 32 minutos, Ítalo tocou para o volante Jhemerson que, na entrada da área, acertou o cantinho. Sem chances para Luiz Daniel.

Nem o gol foi suficiente para os visitantes crescerem. O time até ficou mais com a posse de bola, mas faltou criatividade. Rafael Santos teve vida tranquila até os 45 minutos, quando salvou o Confiança. Jean fez boa jogada na lateral e colocou na cabeça de Diogo Cardoso. O atacante finalizou e viu o goleiro espalmar para escanteio.

JHEMERSON E RAFAEL SANTOS ASSEGURAM

A intensidade da etapa inicial se perdeu e o Confiança deu campo para o Sampaio Corrêa, após o intervalo. Aos nove minutos, mais uma vez Rafael Santos brilhou para manter a vantagem.

Nadson cobrou falta à área e a bola sobrou com Betinho. O meio-campista bateu e o arqueiro fechou o gol. Os donos da casa, porém, ampliaram no primeiro avanço e, novamente, com Jhemerson em participação de Ítalo, aos 14 minutos.

O meio-campista cruzou para Álvaro, que só desviou. A redonda continuou na área e chegou ao volante. Jhemerson testou no fundo das redes para marcar o segundo dele e do Confiança.

Os treinadores mexeram nas equipes, durante o segundo tempo, e cada time teve uma grande oportunidade. O Confiança perdeu a chance de matar o duelo com Lohan, dentro da área. O Sampaio Corrêa quase diminuiu em lance de Léo Artur, que tirou tinta da trave. Ambos não tiveram sucesso e o resultado acabou em 2 a 0.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira (21). O Confiança visita, no OBA, o Vila Nova, às 21h30. O Sampaio Corrêa, no Castelão, recebe o Brusque às 19h30.