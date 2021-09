Confiança anuncia zagueiro que estava no XV de Piracicaba – Futebol Interior

Aracaju, SE, 6 (AFI) – Nesta tarde de segunda-feira, o Confiança anunciou a contratação do zagueiro Adalberto, que estava no XV de Piracicaba. O jogador chega para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time é o lanterna da competição e tenta se reforçar para escapar da zona da degola.

TRAJETÓRIA

Ele iniciou a carreira profissional no América Mineiro, tem passagens por clubes como Santa Cruz-RN, Treze, CSA, Fortaleza, América Mineiro, Náutico, ABC e Vila Nova. O último clube do atleta foi o XV de Piracicaba, onde atuou em apenas 11 partidas.

OS TÍTULOS

Atualmente, com 33 anos, o zagueiro conquistou o Brasileirão Série B, em 2018, com o Fortaleza de Rogério Ceni. Além disso, já levou Campeonato Cearense de 2015 com o Fortaleza, o acesso da Série C para a B em 2017, Campeonato Mineiro pelo América e o título da Série C em 2020 com o Vila Nova.

INTEGRADO

O zagueiro já foi integrado ao elenco e treina com parte do elenco que não viajou para Pelotas, enfrentar o Brasil. Ele deve ser regularizado nesta semana para que possa estar à disposição na próxima partida.