Confiança busca atacante no Brasileirão para se recuperar – Futebol Interior

Aracaju, SE, 08 (AFI) – O Confiança foi atrás de um novo centroavante para deixar a lanterna (20°) do Campeonato Brasileiro Série B: Lohan. O jogador de 25 anos é cria da base do Friburguense-RJ e estava no América-MG.

O atacante pouco fez em Minas Gerais. A passagem, que começou em 2020, contou com apenas seis atuações. Na atual temporada, apenas um, contra o Atlético-MG, pelo primeiro jogo da decisão Campeonato Mineiro. Os dois confrontos acabaram 0 a 0 e o Galo ficou com o troféu, por conta da campanha.

TRAJETÓRIA

Lohan, além de Friburguense e América, jogou em CSA, ABC-RN e Botafogo-PB, onde também não rendeu tanto. O período de sucesso foi entre 2016 e 2018, quando esteve no futebol carioca, em Macaé e Resende.

VAI AJUDAR?

Lohan é um centroavante “raiz”. Alto, trombador e que sabe fazer gol. Ele briga por posição com Hernane Brocador e Thiago Reis.

O Confiança volta a campo, pela 24ª rodada, na sexta-feira (17), com o Sampaio Corrêa, no Batistão. São nove pontos de distância para o primeiro fora da zona de rebaixamento, o Vila Nova.