Confiança x Sampaio Corrêa – Bolívia Querida encara lanterna de olho na reabilitação para voltar a brigar pelo G4 da Série B – Futebol Interior

Aracaju, SE, 16 (AFI) – Sem vencer há duas rodadas e vindo em altos e baixos dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, o Sampaio Corrêa volta a campo nesta sexta-feira (17), pela 24ª rodada, em busca da reabilitação para voltar a brigar pelo G4. Fora de casa, a Bolívia Querida irá encarar o lanterna Confiança, no Estádio Batistão, às 20h30.

Atualmente na sétima colocação com 35 pontos ganhos, o Sampaio Corrêa está há cinco pontos da zona de acesso, afinal o CRB, primeiro time dentro do G4 tem 40. Já o Confiança vive um momento completamente diferente na tabela. Com apenas três vitórias em 23 jogos, a equipe sergipana é lanterna com 14 pontos e vem de um empate por 1 a 1 contra o Brasil de Pelotas.

CONFIANÇA

Com um treino na tarde desta quinta-feira (16), o técnico Luizinho Lopes encerrou a preparação do Confiança para a partida. No duelo, o comandante contará com o retorno meia Jhemerson que cumpriu suspensão na rodada passada e volta a ficar a disposição. Ele falou sobre a ambição na busca pela reabilitação. No mais a equipe não deve ter grandes mudanças no time titular, mesmo após as saídas de do volante Bruno Sena e do atacante Gustavo Ramos nesta semana. Os novos reforços, por sua vez, irão começar no banco.

“A gente está muito confiante pra poder ter essa sequência de vitórias que não tivemos ainda. A gente acredita que vai sair dessa situação. Nós temos 15 jogos pra disputar e precisamos fazer nosso papel dentro de casa, somar o máximo de pontos possível sem olhar pra tabela nesse momento e pensar só em vencer, somar pontos pra quando chegar no final nós podermos olhar lá pra cima e se Deus quiser livrar o Confiança, deixar o Confiança na Série B. Esse é o nosso maior objetivo agora dentro do clube”, disse o jogador.

SAMPAIO CORRÊA

Para o duelo, Felipe Surian será obrigado a fazer mudanças no time titular. Isso porque, o atacante Pimentinha está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo na rodada passada no empate sem gols contra o Operário-PR. Com isso, Betinho que se recuperou de um entorse deve voltar ao time titular e consequentemente, a equipe voltará a atuar na formação 4-3-3.

Já no ataque há uma dúvida. Com Ciel de fora por conta de dores muscualares, Jackson vem sendo questionado pelos torcedores nas últimas rodadas e pode perder a vaga para Diego Cardoso. O recém contratado meia Léo Artur corre por fora, caso o comandante opte por manter a equipe no 4-4-2. De qualquer forma, o atacante não se mostrou preocupado com a possível saída do time titular.

“Tenho trabalhado forte todos os dias para ter minha oportunidade e corresponder a confiança do treinador. Infelizmente o Ciel não estará novamente e, se o professor optar por mim novamente, estou pronto para fazer uma grande partida e ajudar o Sampaio”, disse Jackson.