Confira as principais estreias de setembro nos streamings – Coisa de Cinéfilo

O mês de setembro finalmente chegou e com ele, várias estreias de filmes e séries nos streamings, para agitar ainda mais os nossos dias. Tem para todos os gostos e algumas produções já podem ser conferidas neste feriado de 7 de setembro, pois já estão disponíveis nas plataformas.

Selecionamos algumas estreias principais, mas vale sempre lembrar que dezenas de filmes e séries entram nos catálogos dos streamings todos os meses, especialmente longas mais antigos que são adicionados eventualmente. Por aqui, selecionamos as novidades que vão atrair a maioria dos espectadores.

Para FILMES, as três principais estreias da Netflix possuem um estilo bem distinto. “Confissões de Uma Garota Excluída”, que chega no dia 22 de setembro, é um longa nacional estrelado por Klara Castanho e inspirado na obra homônima da escritora teen Thalita Rebouças. Ela conta a história de Tetê, uma garota que tem a vida mudada dos pés à cabeça depois que o pai perde o emprego e eles precisam se mudar.

Já “Quanto Vale?” começou o mês disponível na plataforma e é um filme com grandes atores como Michael Keaton e Stanley Tucci. Baseado em uma história real, o filme conta a vida de um advogado que tem a difícil tarefa de determinar os valores de compensação sobre as perdas de famílias que sofreram com o 11 de setembro.

Por último, a atriz Melissa McCarthy estrela “Um Ninho Para Dois” (24 de setembro), filme que narra a história de uma mulher que perde o bebê e acaba internada em uma clínica de reabilitação. Quando retorna para casa, acaba tendo que lidar com um pássaro que a perturba de muitas formas.

Na categoria SÉRIES, os maiores destaques são para a super aguardada 3ª temporada de “Sex Education”, que chega no streaming em 17 de setembro. Neste mesmo mês, logo agora no começo, os fãs de “La Casa de Papel” já podem conferir a 5ª temporada, enquanto o pessoal que adora Lucifer” vai ter acesso à 6ª temporada no dia 10 de setembro.

Para os adoradores de DOCUMENTÁRIOS, “Irmãos de Sangue: Muhammad Ali e Malcolm X” chega à Netflix no dia 9 de setembro e conta a história de amizade improvável entre o pugilista e o líder político. Alguns dias depois, em 15 de setembro, estreia “Schumacher”, que é sobre a vida do heptacampeão na Fórmula 1, Michael Schumacher.

Os fãs do universo Star Wars vão ficar contentes com a estreia, no dia 22 de setembro, da série “Star Wars Visions”, exclusiva da Lucasfilm para o streaming, com uma estética de anime japonês com curtas antológicos.

O Prime Video já começa o mês com o lançamento do aguardado “Cinderela”, versão daquela velha história que conhecemos, agora interpretada pela cantora Camila Cabello, num musical que promete ser bem divertido.