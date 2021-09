Confira como está a briga pela segunda melhor campanha na Série C! – Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – O Grupo B do Campeonato Brasileiro Série C já tem os quatro classificados à próxima fase, porém, falta definir as colocações. Somente o Novorizontino-SP, dono da melhor campanha, tem a liderança garantida. Ituano-SP, Ypiranga-RS e Criciúma-SC brigam pelas outras posições em clássicos estaduais.

Vale lembrar que o segundo colocado, também assume a segunda melhor campanha e, no mata-mata, decide em casa. O primeiro no Grupo A, independente de quem for, não alcança a pontuação.

Todas as partidas da última rodada na Primeira Fase são neste sábado (25), às 17 horas. O Ituano, no Novelli Júnior, enfrenta o Botafogo-SP. O Ypiranga-RS, no Francisco Novelleto, visita o São José-RS e o Criciúma, Orlando Scarpelli, joga com o Figueirense-SC.

DECISÃO PAULISTA

O Ituano, antes da rodada, é o vice-líder no Grupo. São 32 pontos em 17 rodadas, com nove vitórias e o terceiro melhor ataque (22). A fase do Galo é excelente no returno. O time ainda não perdeu em oito partidas. Foram quatro triunfos e quatro empates.

O último tropeço, porém, aconteceu justamente para o Botafogo-SP, pelo fechamento da primeira metade, por 2 a 1, no Santa Cruz. Para não depender dos concorrentes, só os três pontos interessam ao Ituano.

DECISÃO GAÚCHA

O Ypiranga é o atual terceiro colocado. Por grande parte da competição, a equipe ocupou foi o primeiro. A derrota para o Novorizontino, pela 16ª rodada, por 1 a 0, no Jorge Ismael de Biasi, mudou o cenário.

O Canário soma 31 pontos, com nove vitórias e o melhor ataque (25) entre os 20 clubes da Série C. O próprio Tigre (23) aparece em segundo. O Ypiranga, que bateu o São José no turno inicial por 2 a 1, no Colosso da Lagoa, precisa de uma derrota ou igualdade do Ituano, além de um novo triunfo. O empate resolve, se o Criciúma também não ganhar.

DECISÃO CATARINENSE

O Criciúma abre o G4 com 30 pontos e, assim como Ituano e Ypiranga, nove vitórias. A defesa, terceira menos vazada (14) é a grande arma. O Novorizontino é dono da melhor (10).

O Tigre catarinense necessita que os rivais façam, no máximo, um ponto para ter chances. O Criciúma, no primeiro turno, conquistou um triunfo simples por 1 a 0, no Heriberto Hulse. O problema em repetir o feito é o desempenho como visitante. Em oito jogos, são cinco derrotas, dois empates e apenas uma vitória diante do Ypiranga por 1 a 0.