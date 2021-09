Confira o funcionamento dos órgãos municipais durante o feriado de 7 de Setembro

No entanto, a Prefeitura vai manter em funcionamento os serviços essenciais em Salvador, garantindo a fiscalização do cumprimento dos protocolos de enfrentamento à Covid-19, o patrulhamento preventivo e o atendimento nas áreas da saúde, limpeza urbana, transporte público, salvamento aquático e Defesa Civil.

O Núcleo de Operação Assistida (NOA) também estará monitorando o tráfego 24 horas, durante todo o período, por meio das câmeras de videomonitoramento, auxiliando as equipes que estarão em rondas. As blitze de Lei Seca também serão realizadas normalmente durante o período.

Os setores de defesa de notificações e protocolo não funcionarão na segunda (6) e terça-feira (7). As notificações com previsão de vencimento nesses dias serão prorrogadas para o próximo dia útil, ou seja, para a quarta-feira (8).

O setor de liberação de veículos apreendidos funcionará normalmente na segunda-feira (6). No feriado, todo o atendimento presencial, na sede e pátios do órgão de trânsito, estará suspenso.

Defesa Civil – Como serviço essencial, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) funciona ininterruptamente, em regime de plantão por 24 horas. No feriado de 7 de setembro, equipes estarão de prontidão para atender às solicitações. Em caso de risco de queda de árvore, deslizamento de terra, alagamento de imóvel e desabamentos, entre outras ocorrências, a população deve entrar em contato com a Codesal, de forma gratuita, pelo telefone 199.

Sedur – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) irá intensificar a fiscalização nas ruas de Salvador, com o objetivo de verificar o cumprimento dos protocolos de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. O órgão também realiza operações de combate à poluição sonora e de publicidade irregular. As denúncias devem ser feitas através do Fala Salvador 156.

Guarda Municipal – Os guardas municipais farão ações rotineiras de patrulhamento preventivo, fiscalização dos equipamentos públicos, apoio diário à Transalvador, nas blitze da Lei Seca, e apoio à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na operação para coibir a Feira do Rolo, no domingo. Além disso, durante o final de semana e o feriado, 50 agentes atuarão em especial na região da Barra, inclusive em ações com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Sedur e Polícia Militar (PM-BA), para evitar aglomerações no local.