Confira o que funciona durante o feriado estadual desta quinta-feira (16) em Penedo

DECOM PMP

Nesta quinta-feira (16), comemora-se a Emancipação Política de Alagoas, feriado estadual, no qual fecham-se as repartições públicas, agências bancarias e diversos setores do comercio.

Por isso, apenas os serviços essenciais funcionarão neste dia, como por exemplo, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), setor que integra a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) de Penedo.

As demais repartições públicas não funcionam na quinta-feira (16), feriado estadual , e nem na sexta-feira, (17), devido ao ponto facultativo decretado pela Prefeitura de Penedo. Amanhã também não haverá coleta de lixo, retornando na sexta-feira (17).

Já a Central de Vacinação também será fechada nesta quinta-feira, funcionando na sexta-feira e no sábado, 17 e 18 respectivamente.

Com relação ao Centro de Referência em Síndromes Gripais, local especializado no diagnóstico e tratamento da Covid-19 será fechado durante esses mesmos dias, retornando na segunda-feira (21).

Além disso, o comércio de Penedo, da mesma forma que outras cidades do estado, será fechado durante o feriado de Emancipação Política de Alagoas, devendo funcionar apenas farmácias, supermercados em horários diferenciados e mercadinhos de bairros.

As agências bancárias também não irão funcionar nesta data, voltando a sua normalidade na sexta-feira, 17.