Confira os cenários favoráveis para Ferroviário-CE e Volta Redonda-RJ avançarem na Série C! – Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – Só a vitória interessa para Ferroviário-CE e Volta Redonda-RJ na última rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Os dois primeiros times abaixo do G4 ainda lutam por uma vaga na próxima fase e, mesmo com os três pontos, a presença não é certa.

O Ferroviário é o quinto colocado com 24 pontos com cinco vitórias. O Volta Redonda, em sexto, soma 23 e, também, cinco triunfos. Dentro do G4, a briga é com o Tombense-MG, de 27, além de Manaus-AM e Botafogo-PB, ambos com 26. O líder Paysandu-PA tem os mesmos 27 de Tombense, mas já se garantiu pelo número de vitórias (7).

DUELO CEARENSE

O Ferrão entra em campo, às 17 horas do sábado (25) – assim como os outros 19 times da Série C – diante do Floresta-CE, no Vovozão. O adversário é o oitavo colocado e, a princípio, só cumpre tabela.

O Floresta está com 18 pontos, três acima do Jacuipense-BA, mas a vantagem nos saldos de gols é de seis (-3 a -9). Então, é preciso uma combinação muito favorável para o time cearense cair.

VITÓRIA + X = CLASSIFICAÇÃO

Além dos três pontos, o Ferroviário tem alguns cenários que precisam acontecer. O primeiro é Botafogo ou Manaus perderem. O Tombense também entra na “brincadeira”, porém, a diferença no saldo é também de seis e, como ambos chegariam a seis triunfos, este seria o critério de desempate.

O saldo de gols volta a aparecer caso Botafogo, Manaus e Tombense empatem. O Tombense chega a 28, enquanto Manaus e Botafogo a 27. Seria a mesma pontuação do Ferroviário. O Manaus garantiria classificação pelo número de vitórias (7 a 6).

A disputa ficaria apenas com o Botafogo. A diferença no saldo de gols entre Ferroviário e Botafogo é de três. Se os três conquistarem o triunfo, o Ferrão não avança.

QUASE CONFRONTO DIRETO

O Volta Redonda fecha a Primeira Fase contra o Tombense, no Raulino de Oliveira. A distância entre ambos é de quatro pontos e, por isso, não é um duelo direto, de fato. Não deixa, porém, de ser um grande confronto, pois ambos não estão classificados.

A briga do Voltaço é só com Botafogo e Ferroviário. O resultado do Manaus, por conta das sete vitórias, não faz diferença. Se o Botafogo e Ferroviário saírem derrotados, o saldo de gols é o critério que define.

O Volta Redonda tem quatro, enquanto o Belo seis. O Ferroviário deixaria a disputa – com empate também. Caso um dos dois conquiste um triunfo, as chances do Voltaço acabam.