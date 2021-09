Confira os detalhes e as brigas pelas últimas vagas da Série C! – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – Pelo menos, por enquanto, a última rodada do returno da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série C tem todos os dez jogos marcados para o mesmo dia e horário: 25 de setembro (próximo sábado), às 17 horas.

NO GRUPO A: APENAS PAYSANDU-PA E TOMBENSE-MG ESTÃO GARANTIDOS PARA A PRÓXIMA FASE

Com o encerramento da penúltima rodada, apenas dois clubes do Grupo A conquistaram vaga na próxima fase: PAYSANDÚ-PA e TOMBENSE-MG, ambos com 27 pontos.

Na última rodada, além da definição das outras duas vagas, serão conhecidas a posição dos quatro classificados do grupo. A briga pelas duas vagas será entre quatro clubes: MANAUS-AM (26pg e 7 vitórias), BOTAFOGO-PB (26pg e 6 vitórias), FERROVIÁRIO-CE (24pg e 5 vitórias) e VOLTA REDONDA-RJ (23pg e 5 vitórias).

JOGOS DA ÚLTIMA RODADA, PELO GRUPO A

Paysandu-PA (líder, com 27 pontos, sete vitórias e saldo de um gol) x Manaus-AM (terceiro lugar, com 26, sete e saldo negativo de dois gols), no Estádio Curuzu, em Belém;

Tombense-MG (vice-líder, com 27 pontos, seis vitorias e saldo de nove gols) x Volta Redonda-RJ (sexto lugar, com 23, cinco e saldo de quatro gols), no Rio de Janeiro;

Botafogo-PB (quarto lugar, com 26 pontos, seis vitórias e saldo de seis gols) x SANTA CRUZ-PE (décimo lugar, com 11 pontos), no Estádio Arruda, em Recife-PE;

Ferroviário-CE (quinto lugar, com 24 pontos, cinco vitórias e saldo de três gols) x Floresta-CE (oitavo lugar, com 18 e três), no Estádio Vovozão, no Ceará.

DESCENSO: QUEM SERÁ O COMPANHEIRO DO SANTA?

Apenas um clube está rebaixado, até o momento, no Grupo A: Santa Cruz-PE, lanterna, com 11 pontos. A briga para não fazer companhia a este time pernambucano na Série D de 2022, está entre Jacuipense-BA (15 pontos, duas vitórias e saldo negativo de nove gols) e Floresta-CE (18, três e saldo negativo de três gols).

Na última rodada, eles jogam em casa, respectivamente, contra o sétimo colocado Altos-PI (21 pontos, em Salvador) e quinto colocado Ferroviário.

GRUPO B: QUEM FICA ONDE?

Com as quatro vagas para a próxima fase garantidas no Grupo B e o Novorizontino-SP conquistando antecipadamente a liderança deste grupo e a melhor campanha de toda competição, a última rodada apontará qual a posição dos outros três classificados: Ituano-SP, Ypiranga-RS e Criciúma-SC.

VEJA OS CONFRONTOS DA ÚLTIMA RODADA

Novorizontino (líder, com 36 pontos e 11 vitórias) x Mirassol-SP (8º lugar, com 19 e seis), em Mirassol;

Ituano (vice-líder, com 32 pontos e 9) x Botafogo-SP (7º lugar, com 21 e seis), em Itú;

Ypiranga (terceiro colocado, com 31 pontos e 9 vitórias) x São José-RS (6º lugar, com 22 e seis) em Porto Alegre;

Criciúma (quarto colocado, com 30 pontos e 9 vitórias) x Figueirense-SC (5º lugar, com 26 e sete), em Florianópolis.

PARANÁ E OESTE: OS REBAIXADOS

Neste Grupo, os rebaixados também já estão definidos: Paraná-PR (9° lugar, com 13 pontos) e Oeste-SP (10°, com 7), que jogarão entre si na última rodada, em Curitiba.