Confira principais lançamentos musicais do mês de setembro

Não fica longe dos fones de ouvido e balança o esqueleto independentemente do ritmo? Chegou o seu momento! O portal iBahia separou os principais lançamentos do mundo da música no mês de setembro, para que você fique por dentro das novidades. Há canções para todos os gostos, só não vale ficar parado. Confira os lançamentos musicais do mês de setembro:

O novo single do rapper baiano Rei Lacoste traz a liberdade, o amor e a inserção cultural como pauta, além conectar as cidades de Salvador e Guadalajara em seu clipe. “Gardênias”, lançado no último dia 6, conta com a participação dos artistas Giovani Cidreira e Piu Knup, que representa a parceria internacional.

Resto de Perfume (Guilherme di Melo)

O cantor Guilherme di Melo apostou no piseiro romântico para “Resto de Perfume”, a sua mais nova canção, que também dá nome ao EP e conta com mais duas faixas. O músico convidou a dupla Rionegro & Solimões para participar da música, que está disponível nas plataformas digitais desde o último dia 9.

Tranqueira (Paula Mattos e João Bosco & Vinícius)

“Tranqueira” é o novo single de Paula Mattos, com participação especial de João Bosco & Vinícius e também produção musical de Fábio Jr. A cantora revelou que cresceu ao som da dupla sertaneja e que está honrada por dividir a canção com eles. “Foi incrível o respeito e a forma como os meninos me receberam e estavam ali, entregues à gravação. Hoje pode cantar ao lado deles é uma honra muito grande pra mim. Se eu já era admiradora do trabalho deles, virei fã das pessoas que são”, contou.

O baiano Planzo lançou um bregafunk ‘daqueles’ com Jon Ferreira, o single “Melhor Assim”. A canção e o clipe estão disponíveis desde o último dia 11, repleto de energia, cores e um ritmo contagiante. Vale lembrar que Jon tem uma parceria com Dennis Dj, com mais de 10 milhões de visualizações no YouTube.

Sentença (Di Ferrero e estudantes do Vale Música)

O primeiro videoclipe do projeto “Encontros Nova Orquestra” foi marcado pela canção “Sentença”, gravado pelo cantor Di Ferrero junto aos alunos do projeto Vale Música. A iniciativa foi lançada no dia 15 de setembro.

Cê tem uma dessa (Augusto & Atílio)

No último dia 16, chegou às plataformas digitais a música “Cê tem uma dessa”, novidade da dupla Augusto & Atílio. A canção, composta por Matheus Félix e Rodolfo Alessi, tem produção musical assinada por Wesley Leonel. “Gostamos muito desta música, ela tem uma batida dançante e é bem descontraída. A letra é divertida e ao mesmo tempo ‘dá um gatilho’ né?”, brincou Augusto.

Demarcação Jazz (Jazz Botânico, Elza Soares, Ney Matogrosso e Índios Xavantes da Amazônia)

O duo Jazz Botânico, formado pelo DJ MAM e o cantor Rodrigo Sha, lançou na sexta-feira (17), o single “Demarcação Jazz”. A canção conta com as vozes de Elza Soares e Ney Matogrosso, além de trecho sonoro com os índios Xavantes da Amazônia.

O primeiro dueto da cantora Pri Pach com o compositor Arthur Favero, “Brota”, chegou às plataformas no dia 17 de setembro e traz toda uma vibe romântica. A composição fala sobre duas pessoas que se consideram desapegadas, mas que sabem que lá no fundo não é bem assim que a banda toca.

“Essa é minha primeira faixa romântica, e meu primeiro dueto, então carrega uma certa ansiedade com esse lançamento! Tenho um carinho enorme por essa música, tem bastante sentimento envolvido. Espero poder transmitir tudo isso com esse lançamento”, afirmou a cantora.

Balada Não Beija (Hugo Henrique)

A primeira faixa do cantor Hugo Henrique sob cuidados da dupla Jorge & Mateus é uma grande aposta do DVD Sem Filtro. Foi lançada no último dia 17 e já está disponível nas plataformas digitais. “Balada não beija gerou uma grande expectativa nos fãs. Toda vez que íamos lançar alguma faixa nova do DVD, sempre nos perguntavam dela. Confesso que também estava bem ansioso para este momento, pois é uma música que gosto muito e sei que muitos vão curtir também”, revelou o cantor.

Se Livra Dele (Unha Pintada)

O single “Se Livra Dele” é o terceiro trabalho lançado esse ano por Unha Pintada. A canção chegou às plataformas na sexta-feira (17).

Horário de Visita (Cadu e Diego)

A dupla Cadu e Diego lançou a canção “Horário de Visita” em homenagem aos entes queridos que já partiram, principalmente às vítimas de covid-19. A música, composta por Ana Nery, está disponível em todas as plataformas digitais.

Tinha Que Ser Você (Mila Salles)

O novo single da cantora Mila Salles fala sobre o amor incondicional e sem amarras, independentemente do tipo de amor. A composição de Lukinhas e Samuel faz parte do EP “Relatos – Histórias de Amor” da cantora e chegou nas plataformas no último dia 21.

Abre a Cortina (Dante Ozzetti e Luiz Tatit)

Em comemoração aos 25 anos de parceira musical de Dante Ozzetti e Luiz Tatit, o disco “Abre a Cortina” conta com participações mais do que especiais. Ná Ozzetti, Patrícia Bastos, Renato Braz, Livia Mattos e Livia Nestrovski são alguns dos nomes presentes do álbum, além de instrumentistas que reforçam que essa é mesmo uma festa de peso, como Tiago Costa (piano), Fi Maróstica (baixo), Guilherme Held (guitarra).

O single “Corpo Fechado” foi desenvolvido pelo rapper baiano VUTO, em um momento de introspecção, e está presente nas plataformas digitais, desde o último dia 22. O artista expressou na faixa o reflexo emocional da necessidade do isolamento social e as consequências disso para as relações interpessoais. “Durante a música, fica intrínseca uma contradição, natural do ser humano, sobre a sua necessidade de se manter frio e fechado à essas interferências que abalam o psicológico e a autoestima. Mas, na mesma medida, dialogar com uma personalidade vulnerável, que é necessária para saber ser resolutivo”, completou VUTO.

Fone de Ouvido (Igor e PK)

Após o término do grupo Class A, o qual Igor e PK fizeram parte, os músicos se reencontraram para “Fone de Ouvido”, novo singles do rap. A faixa contou com o produtor Neo Beats, uma figura importante para a cena do trap no Brasil. A canção foi lançada na última quinta-feira (23).

Fraude (Zezé Di Camargo)

A segunda faixa do EP independente “Rústico”, idealizado e pré produzido pelo cantor Zezé Di Camargo, chegou às plataformas nesta sexta-feira (24).

Wake Up and Dream (Rob Miranda)

O primeiro álbum de estúdio do cantor teen Rob Miranda estreou na sexta-feira (24), com 11 músicas autorais e um filme musical. Com roteiro inspirado em romance adolescente, a produção audiovisual conta com performances do cantor, repletas de atuação e dança. Além disso, o trabalho possui influências do R&B e do folk.

No Dia do Rock, a banda VENVS disponibilizou o videoclipe alternativo da música “Me Reencontrar” e performance com os novos integrantes do grupo.

Tenho Sede (Gilberto Gil)

A nova versão da música “Tenho Sede”, criada por Dominguinhos e Anastácia, em 1976, chegou nas plataformas na voz de Gilberto Gil, na última sexta-feira (24). A ideia de regravar a canção surgiu após Gil ser convidado para participar de uma campanha de arrecadação de fundos para a construção de cisternas para famílias do semiárido, pela agência Quintal para a organização ASA Brasil.

Chega Pra Cá (Cacá Baskerville)

A balada romântica do cantor e compositor Cacá Baskerville, “Chega Pra Cá”, chegou nesta sexta-feira (24) nas plataformas digitais.

“A canção fala de amor com aquele clima de sedução entre o casal e faz analogia com elementos da natureza como as estrelas, a lua e o sol, como se o destino do casal estivesse escrito no céu. É daquelas músicas para dançar junto, trocando muito carinho e para curtir bons momentos a dois”, disse Cacá.

O Sol Ainda Brilha (Vini Carvalho)

Acompanhada de videoclipe, o primeiro single autoral de Vini Carvalho chegou nas principais plataformas, nesta última sexta-feira (24).

“O Sol Ainda Brilha’ é uma pegada totalmente diferente do que estávamos trabalhando. Mas, diferente de uma forma positiva e tenho muito orgulho de estar iniciando essa trajetória com ela. Sinto que comecei com um passo a mais, em sentindo de composição, quanto a criação da música no todo. A música saiu daqui de dentro e acredito que me representa bastante”, comentou Vini Carvalho.

Eu te encontro (Pedro Blum)

O mais novo EP do cantor, compositor e produtor Pedro Blum, “Eu te Encontro”, estreou nesta sexta-feira (24). O trabalho autoral conta com a música-tema inédita e três singles já lançados: “E, aí”, “Eu sou esse cara” e “Paralisa”.

Catch A Vibe (Marieme e Diarra Sylla)