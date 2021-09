Confira quais são as características do Pix

Pix: a inovação criada e gerida pelo Banco Central

Conforme definição do BC, o Banco Central do Brasil, o Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. Sendo assim, o meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro. Dessa forma, o Pix pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.

Potencial da ferramenta

O BC ressalta que além de aumentar a velocidade em que pagamentos ou transferências são feitos e recebidos, o Pix tem o potencial de:

alavancar a competitividade e a eficiência do mercado;

baixar o custo, aumentar a segurança e aprimorar a experiência dos clientes;

incentivar a eletronização do mercado de pagamentos de varejo;

promover a inclusão financeira; e

preencher uma série de lacunas existentes na cesta de instrumentos de pagamentos disponíveis atualmente à população.

Características do Pix:

O Banco Central destaca algumas características do Pix, confira quais são e os motivos pelos quais elas foram apontadas pelo BC.

Rapidez;

Disponibilidade;

Facilidade;

Gratuidade;

Segurança;

Abertura;

Versatilidade e

Integração.

Rapidez

O BC destaca a agilidade da ferramenta, já que as transações são concluídas em poucos segundos e os recursos ficam disponíveis para o recebedor em tempo real.

Disponibilidade

O Pix funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive feriados.

Facilidade

O BC define a experiência como facilitadora para o usuário, o que de fato, tem sido comprovado em pesquisas de satisfação.

Gratuidade

A ferramenta é gratuita para a pessoa física pagadora. Além disso, o BC destaca o custo baixo para os demais casos.

Segurança

O BC destaca a robustez de mecanismos e medidas para garantir a segurança das transações, já que esse ponto é bastante questionado. No entanto, o BC destaca que essa foi uma preocupação do Banco Central desde o desenho do escopo do projeto.

Abertura

A estrutura ampla de participação, possibilita pagamentos entre instituições distintas, o que também é um destaque positivo da ferramenta.

Versatilidade

O instrumento multiproposta, pode ser usado para pagamentos independente de tipo e valor da transação, entre pessoas, empresas e governo, por isso, é uma ferramenta definida como versátil.

Integração

Informações importantes para conciliação poderão cursar junto com a ordem de pagamento, facilitando a automação de processos e a conciliação dos pagamentos, ressalta o Banco Central do Brasil. Portanto, o Pix é uma inovação que facilita a rotina de pessoas físicas e jurídicas.