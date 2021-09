Confira quem estaria na próxima fase da Série C, se terminasse nesta segunda-feira – Futebol Interior

Campinas, SP, 06 (AFI) – Nesta segunda-feira, com o jogo entre Figueirense-SC e Ituano-SP, se encerra a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro do Série C. Restam três rodadas para ocorrer a definição dos quatro classificados de cada um dos dois Grupos, para a segunda fase.

São oito clubes: os quatro primeiros colocados do Grupo A e os quatro melhores do Grupo B. Atualmente, esses oito clubes estariam divididos nos seguintes Grupos: (o resultado de Figueirense e Ituano não altera os integrantes do G4 no Grupo B, mas uma vitória do Galo, coloca o time na terceira posição).

GRUPO C

Primeiro colocado do Grupo A – MANAUS-AM

Segundo colocado do Grupo B – NOVORIZONTINO-SP

Terceiro colocado do Grupo A – TOMBENSE-MG

Quarto colocado do Grupo B – ITUANO-SP;

GRUPO D

Primeiro colocado do Grupo B – YPIRANGA-RS

Segundo colocado do Grupo A – PAYSANDU-PA

Terceiro colocado do Grupo B – CRICIÚMA-SC

Quarto colocado do Grupo A – VOLTA REDONDA-RJ

BRIGA PELO ACESSO

Na segunda fase, os integrantes de cada grupo jogarão entre si dentro do próprio grupo, em turno e returno, com primeiro colocado de cada grupo chegando à fase final.

De acordo com o regulamento da competição, após o encerramento da segunda fase, os dois primeiros de cada grupo garantem o direito de estar na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022.