Confirmada em ‘A Fazenda’, Mileide Mihaile desabafa: ‘Tentar se reconectar’

Confirmada em ‘A Fazenda’, Mileide Mihaile usou o instagram nesta quinta-feira (9) para desabafar sobre o convite para entrar no reality. A ex-esposa de Wesley Safadão declarou que vê a participação dela como uma oportunidade de mostrar a própria essência e encarar novos desafios.

“Decidi deixar algo escrito pra vocês antes de ficar confinada. Sim, estou na Fazenda!!! Fiquei muito feliz em receber esse convite e poder participar dessa experiência única. A palavra do dia é gratidão. Será um desafio enorme, mas também uma oportunidade única de fazer com que vocês me conheçam fora dos stories, aqueles 15 segundos não são o suficiente para mostrar quem realmente sou e de fato a minha história e raízes”, começou.

A influenciadora também declarou que deseja inspirar outras mulheres. “Quero ter a honra de inspirá-las a sair das suas caixas e tentar o novo. A tentar se reconectar consigo, a se cuidar, a se amar, a sonhar”, completa.