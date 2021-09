Confusão ou deboche? Erros de nomes em ‘A Fazenda’ viram meme na web

Todo mundo já sabe que a internet não perdoa gafes e momentos engraçados. A noite da última terça-feira (21), foi um prato cheio para a web que acompanhou a primeira votação de “A Fazenda 13”.

O ponto alto da formação da roça foram os diversos erros de nomes dos peões na troca de votos, seja por nervosismo, confusão ou até deboche. Solange Gomes foi a campeã nas gafes e chamou Marina de “Mariana” e Bill Araújo de “Aclebiano”, sendo corrigida pela própria apresentadora, Adriane Galisteu.

Tati Quebra Barraco se atrapalhou na hora do voto em Erasmo e acabou votando no “Orasmo”, o que divertiu a web. Victor Pecoraro também participou das confusões e pediu para salvar “Mussonzinho” na dinâmica do “resta um”, ainda bem que Mussunzinho foi salvo mesmo assim.

Os memes rapidamente se espalharam e a web conseguiu colocar os nomes errados entre os assuntos mais comentados no Twitter. Confira: