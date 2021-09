Congestionado: moradores realizam protesto e fecham avenidas no Benedito Bentes

Moradores de conjuntos residenciais localizados no Complexo Benedito Bentes bloquearam nesta segunda-feira, 13, a Avenida Cachoeira do Meirim, uma das principais vias do bairro e também a Av. Antônio Lisboa de Amorim, que dá acesso à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O protesto é contra a falta d’água na região. A reclamação maior é dos…

Moradores de conjuntos residenciais localizados no Complexo Benedito Bentes bloquearam nesta segunda-feira, 13, a Avenida Cachoeira do Meirim, uma das principais vias do bairro e também a Av. Antônio Lisboa de Amorim, que dá acesso à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O protesto é contra a falta d’água na região. A reclamação maior é dos moradores dos conjuntos novos, a exemplo do Oiticica I. Por lá a água não tem chegado às torneiras e isso tem gerado uma série de transtornos, sobretudo, porque as contas continuam chegando com valores altos.

Por causa do protesto o trânsito ficou completamente congestionado na região. Uma equipe da Polícia Militar chegou ao local momentos após o bloqueio para tentar negociar a liberação das vias com os manifestantes.

