Congresso médico online reúne nomes como Monja Coen neste sábado (18)

No próximo sábado (18), nomes relevantes do cenário da saúde no Brasil estarão reunidos para discutir quais os próximos desafios da vacinação no país na 2ª edição do SanarCon. O evento, que será online e totalmente gratuito, acontece das 9h às 18h.

As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas pelo site do evento. Entre os palestrantes estão a doutora em microbiologia Natalia Pasternak; o médico infectologista Álvaro Furtado; o médico cardiologista José Alencar e por fim, a participação especial da budista Monja Coen, que tem mais de meio milhão de livros vendidos e vai fazer o encerramento do evento.