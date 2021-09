Conheça as funcionalidades disponíveis no aplicativo do eSocial Doméstico

Aplicativo eSocial Doméstico

O sistema do eSocial está atento às demandas de acessibilidade e disponibilidade. Sendo assim, o governo informa que o eSocial disponibiliza para os usuários mais uma ferramenta para realizar a gestão dos contratos de trabalho dos empregadores domésticos.

Assim sendo, o aplicativo oficial do eSocial Doméstico pode ser baixado gratuitamente e está disponível nas lojas Google Play Store ou App Store para dispositivos móveis que utilizam os sistemas operacionais Android e iOS, conforme informações oficiais do eSocial.

Encontre o aplicativo oficial

Sendo assim, procure na loja pelo eSocial Doméstico, fornecido pelo “Governo do Brasil”, conforme abaixo:

Para baixar o app do eSocial Doméstico no Google Play Store, acesse:

https://play.google.com/store/apps/details?id=eSocial.Android.

Já para baixar através do App Store, acesse:

https://apps.apple.com/app/id1523538849

Quais são as funcionalidades disponíveis no aplicativo do eSocial Doméstico?

Conforme informações oficiais do site do sistema de escrituração, nessa versão atualizada é possível utilizar funções importantes de forma rápida.

Folha de Pagamento

Para a folha de pagamento o app traz a possibilidade de edição e fechamento das remunerações dos trabalhadores, permitindo a inclusão de diversas rubricas, impressão de recibos de salário em PDF e geração de guia para pagamento.

Facilitador para efetuar o pagamento

Além disso, o aplicativo traz também um facilitador para efetuar o pagamento, pois efetua a cópia do código de barras no momento de geração do DAE, permitindo a realização do pagamento diretamente no aplicativo do seu banco.

Reajustar Salário

O aplicativo permite alteração do salário contratual com o preenchimento de apenas dois campos (novo salário e data do reajuste).

Informe de Rendimentos

Assim sendo, no que diz respeito ao IR o app traz a opção para impressão do informe de rendimentos utilizados pelos trabalhadores na declaração anual de ajuste do Imposto de Renda.

O eSocial reforça em seu site oficial que as funcionalidades acima utilizam acesso rápido e simplificado. Sendo assim, caso seja necessário incluir uma rubrica na folha que não consta no App ou alterar outras condições contratuais, o empregador deverá utilizar a versão WEB disponível no portal do sistema.

Outras funcionalidades

O App possui as principais ferramentas para a rotina do empregador doméstico. Dessa forma, as demais funcionalidades do eSocial ainda não estão disponíveis no App. Porém, estão disponíveis na versão Web do eSocial Doméstico. Por exemplo: admissão de trabalhadores, desligamento e afastamentos, informa o Governo através do site oficial do eSocial. Importante ressaltar que o eSocial é uma obrigatoriedade de todas as empresas, por isso, é fundamental manter os envios em dia.