Conheça o BCash, um novo cartão de crédito com cashback

A Mosaico lançou nesta última semana o seu cartão de crédito com cashback, através de uma parceria com o BTG+, banco digital do grupo BTG Pactual Digital. Este cartão seguirá os moldes digitais, não cobrando anuidade, além da possibilidade de ganhar cashback e como diferencial a garantia de “menor preço”.

Através da plataforma do Buscapé, caso o consumidor encontre o mesmo item que foi comprado com o cartão de crédito Bcash, ele poderá solicitar um valor mais baixo desde que respeite a condição de até dez dias feita a compra, podendo solicitar o reembolso dessa diferença.

Cashback tem sido um atributo para empresas que oferecem cartão de crédito

A palavra “cashback” está de moda entre os consumidores brasileiros, que tendem a ficar atraídos ao poderem ter um cartão com esse benefício, mesmo com um consumo baixo durante o mês, além de não pagarem anuidade.

Sendo assim, o Mosaico buscou estabelecer uma parceria entre o BCash e o Buscapé, garantindo preços exclusivos. Os consumidores terão direito a um cashback promocional que será oferecido pelo Buscapé, além de outras lojas parceiras na plataforma, assim como já acontece no Inter e PicPay, por exemplo.

A expectativa é que o cartão de crédito BCash chegue aos consumidores antes da Black Friday, que está prevista para acontecer no fim de novembro, sempre prometendo preços irresistíveis aos brasileiros, assim como em outros países.

Buscapé se une ao zoom na parceria com o Mosaico

Desde agosto, os usuários do Buscapé passaram a ter acesso aos serviços com cashback, que antes ficava restrito apenas ao Zoom. A Mosaico também fechou outras parcerias, com a Amazon e Via Varejo.

O recurso já está sendo oferecido em 400 lojas parceiras, o que corresponde a 32% do volume bruto de mercadorias, tudo isso transacionado nas plataformas da Mosaico. Também em agosto foi lançada uma plataforma de conteúdo do Buscapé, com o intuito de manter o consumidor ainda mais interessado no e-commerce.

Após a chegada de Clarissa Assumpção, que teve passagens de destaque pela Ágora Investimentos e Globo.com, a área de marketing da Mosaico está passando por profundas reformulações.

Proposta também inclui levar educação financeira ao consumidor

A educação financeira pode melhorar o rendimento tanto das empresas como também das pessoas em sua vida pessoal. Essa é inclusive uma das propostas da Mosaico ao estar ampliando o seu leque de clientes.

Com a atual crise financeira, o sentimento de preocupação em precisar pagar as contas em dias tem se estendido, também aparecendo no ambiente de trabalho. Muitas empresas acabaram se endividando durante a pandemia, principalmente pela má gestão antes da crise sanitária, tendo que cortar gastos após o início do isolamento social.

Ainda não foi comentado sobre se haverá um limite mínimo em valor R$, que os clientes vão precisar usar no cartão BCash para conseguirem obter cashback no cartão de crédito. Algumas das empresas que oferecem esse tipo de benefício não cobram valor mínimo de gastos, como Inter e PicPay, já o Banco Pan estipula um gasto mensal mínimo de R$ 775.