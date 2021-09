Conheça o Financiamento Habitacional oferecido pela Caixa

O Banco da Caixa Econômica Federal (CEF) oferece aos clientes o financiamento habitacional para quem pretende realizar o sonho de obter a casa própria. Nesse sentido, no site da Caixa é possível fazer uma simulação do financiamento ou do empréstimo Real Fácil Caixa e saber mais detalhes sobre prazos e condições.

A Caixa oferece aos clientes a linha de crédito ideal para realização de financiamento. Seja casa, apartamento, imóvel novo ou usado, é possível achar o crédito que faça mais sentido para alcançar o sonho do imóvel próprio. Além disso, a Caixa oferece suporte antes, durante e após a assinatura do contrato do imóvel.

Nesse contexto, a Caixa oferece quatro opções de financiamentos diferentes, que se adequam ao que o cliente deseja obter. As quatro opções de financiamento são: imóvel novo ou usado (casa ou apartamento), construção (a compra de um terreno e construção do imóvel), habitação social (comprar, construir, reformar ou melhorar) e imóvel comercial (de sala a galpão).

Veja agora um passo a passo feito para você saber como comprar um imóvel financiado pela Caixa. Além disso, na página oficial do financiamento habitacional disponível no site da Caixa, é possível assistir a um vídeo que explica a diferença de cada opção de financiamento e como fazê-lo.

Passo a passo de como comprar um imóvel financiado pela Caixa

O primeiro passo para realizar o sonho de obter um imóvel próprio pela Caixa consiste em fazer uma simulação. Na página de financiamento habitacional da Caixa é possível acessar o simulador habitacional clicando no botão “faça uma simulação”, assim, basta informar os dados e descobrir o valor da prestação, prazos e condições para financiar o imóvel.

O segundo passo consiste na análise de crédito e de engenharia pelo banco. Dessa maneira, basta informar as documentações na agência da Caixa, para que seja analisado o FGTS do cliente e o tipo de crédito que é mais adequado. Após analisar os documentos, a Caixa vai até o imóvel avaliar o valor de venda e as condições de uso.

O terceiro passo consiste na assinatura do contrato na agência, após a avaliação da engenharia. É necessário registrar o contrato no cartório de imóveis para liberação do crédito. Desse modo, ao longo do prazo estabelecido no contrato, são pagas as parcelas mensais do financiamento habitacional. É possível pagar com facilidade pelo débito em conta ou imprimindo boletos pelo site ou pelo aplicativo Habitação Caixa.

Por fim, é possível fazer uma gestão do financiamento pelo programa da Caixa. Sendo assim, caso o cliente tenha recebido uma grana extra, é possível adiantar algumas parcelas ou fazer uma pausa no pagamento, caso aconteçam dificuldades financeiras. A gestão do financiamento pode ser feita pelo aplicativo, site ou agência do banco.

Crédito imobiliário que acompanha a poupança

Os clientes que optarem pelo financiamento habitacional oferecido pela Caixa podem financiar seu imóvel com uma taxa de juros que acompanha o rendimento da poupança. A taxa de juros é acrescida com uma taxa fixa que varia conforme o perfil do cliente.

Ademais, o crédito imobiliário da poupança da Caixa é um produto pós-fixado. Isso significa que a TR corrige o saldo devedor dos contratos, não compondo a remuneração de juros cobrados mensalmente.