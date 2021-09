Conheça os vencedores do Comida di Buteco 2021

Os ganhadores do concurso Comida di Buteco 2021 já foram anunciados. A cerimônia de premiação aconteceu durante um evento, realizado nesta quarta-feira (15) em Salvador. O Melhor Buteco de Salvador, eleito em 1º lugar, foi o Força’s Bar, com o petisco Mix de Raízes. O segundo colocado foi o buteco Recanto do Moura, com o petisco De lamber os dedos, e em 3º lugar, o Bar Xique Xique, com seu petisco Porco arretado.

“Foi muito trabalho, mas fizemos tudo com afinco e afeto e apesar de esperarmos um resultado positivo, ainda não acreditamos”, comentou Genilza Abreu dos Santos, uma das proprietárias do Força’s Bar.

Situado na Capelinha do São Caetano, o bar já está automaticamente concorrendo ao título nacional de Melhor Buteco do Brasil, junto aos demais representantes das outras cidades participantes do concurso. Força’s Bar foi o campeão do concurso (Foto: Divulgação/ComidaDiButeco)

O Comida di Buteco precisou ser adiado 4 vezes em função da pandemia e a 13ª edição aconteceu de 30 de julho a 29 de agosto. Pela primeira vez em sua história, os 31 butecos participantes focaram no delivery e na reserva de mesas.

O pré-requisito era desenvolver receitas contendo uma ou mais raízes. E, dando continuidade a tradição, oferecer petiscos a um preço justo. Os petiscos 2021 tiveram um preço fixo de R$ 27,00.